Чому для 36 тисяч дітей з України, що навчаються в Польщі, скасували виплати 800+ — Finance.ua

Чому для 36 тисяч дітей з України, що навчаються в Польщі, скасували виплати 800+ Вчора 19:46 — Світ

Чому для 36 тисяч дітей з України, що навчаються в Польщі, скасували виплати 800+

Заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха надала інформацію про українських учнів у польській освітній системі й допомогу 800+ для них.

Як повідомляє Yavp.pl , згідно з даними з Системи інформації про освіту (SIO) станом на 1 жовтня 2024 року, кількість усіх українських учнів у польській освітній системі становить 248 тисяч, з яких^

179,7 тисяч — це учні, які прибули після 24 лютого 2022 року,

а 68,3 тисяч — ті, які перебували в Польщі до початку війни в Україні.

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Починаючи з 1 вересня 2024, в польській системі освіти додалося 19,3 тисяч дітей з України, тобто значно менше, ніж очікувалося у зв’язку з введенням шкільного обов’язку для українських дітей. Спочатку фігурували цифри 40−50 тисяч.

З 1 вересня 2024 року діти з України, які проживають у Польщі, підлягають обов’язку шкільної освіти у Польщі, тобто річному підготовчому навчанні у дошкільному класі, обов’язковій освіті в початковій школі та обов’язковому навчанні в середніх школах.

Родини з України з 1 червня 2025 року зможуть отримувати сімейну допомогу 800+ та допомогу «Добрий старт» 300+, за умови, що їхні діти відвідують польську школу.

Заступниця міністра повідомила, що з початку року допомогу 800+ перестали отримувати батьки 36 тисяч українських дітей. Вона пояснила, що частина українських дітей виїхала з Польщі або взагалі не була в Польщі. Одночасно вона зазначила, що «з іншого боку, є 10,5 тисяч нових дітей з PESEL UKR, які прибули до Польщі з початку 2024 року».

Із даних ZUS випливає, що в вересні 2024 року допомога 800+ виплачувалася на 165,6 тисяч українських дітей в Польщі у віці 6−17 років.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у Прикордонній варті Польщі офіційно підтвердили неможливість пропуску на територію сусідньої країни окремих українських дітей віком до 13 років без електронного документа Дія пл (Diia.pl).

У Польщі стартувала нова програма Aktywny rodzic, покликана фінансово підтримувати тих, хто поєднуватиме виховання дітей із роботою. Особливо це стосується жінок, яких уряд таким чином заохочує повертатися на ринок праці після народження дитини.



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