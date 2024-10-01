З 1 жовтня у Польщі можна отримати нову допомогу на дітей — Finance.ua

З 1 жовтня у Польщі можна отримати нову допомогу на дітей Сьогодні 17:45 — Особисті фінанси

З 1 жовтня у Польщі можна отримати нову допомогу на дітей

У Польщі стартувала нова програма Aktywny rodzic, покликана фінансово підтримувати тих, хто поєднуватиме виховання дітей із роботою. Особливо це стосується жінок, яких уряд таким чином заохочує повертатися на ринок праці після народження дитини.

«умові про працю» (Umowa o pracę) або роботу на «умові контракту» (Umowa zlecenie) чи ведення власної підприємницької діяльності. Як пише yavp.pl , йдеться про працевлаштування новоспечених матерів на повний робочий день на

На вибір буде кілька варіантів отримання нової грошової допомоги.

Нова програма складається з наступних видів допомоги:

Aktywni rodzice w pracy

Це нова допомога, яка передбачає виплату батькам дітей до 1 500 злотих на місяць (до 1 900 зл. на дітей з інвалідністю), якщо вони працюватимуть, а за їхньою дитиною доглядатиме хтось із близьких родичів. Тобто дитина не відвідуватиме ясел/дитячих клубів денної опіки.

Допомога Аktywni rodzice w pracy є недоступною для українців з PESEL UKR! ЇЇ можуть отримувати тільки іноземці з країн ЄС, Великобританії, а також іноземці з-поза ЄС (в т. ч громадяни України), які мають карти тимчасового побиту з доступом до ринку праці або карти сталого побиту чи карти резидента ЄС.

Aktywnie w żłobku

Цей вид допомоги тепер буде замість існуючого раніше дофінансування на ясла. Нові правила передбачають виплату до 1 500 злотих на місяць (до 1 900 зл. на дітей з інвалідністю) у ситуації, коли обоє батьків працюють і віддадуть дитину до ясел/дитклубу денної опіки або наймуть для дитини денного опікуна.

Читайте також Польща готується обмежити прийом іноземців в університетах

При цьому кошти виплачуватимуть не батькам безпосередньо, а одразу на рахунок ясел/дитклубу денної опіки чи на рахунок денного опікуна (такий опікун має офіційно вести діяльність з надання послуг опіки над дітьми, а з ним батьки повинні будуть укласти угоду)

Допомогу Аktywnie w żłobku можуть отримувати й українці з PESEL UKR, однак тільки ті, які перебувають у Польщі безперервно протягом щонайменше 365 днів. Це також стосується дитини громадянина України з PESEL UKR.

Aktywnie w domu

Цей вид допомоги запроваджено замість програми «Сімейний капітал опікунський» (по догляду за дитиною). Батькам, які залишаються з дітьми вдома й не повертаються на ринок праці, щомісяця виплачуватимуть по 500 зл., починаючи з 12-го місяця життя дитини й поки їй не виповниться 35 місяців. Нова допомога розширила каталог підтримки, бо на відміну від програми «Сімейний капітал опікунський» (АКО) поширюється також на першу дитину.

Допомога Аktywnie w domu є недоступною для українців з PESEL UKR! ЇЇ можуть отримувати тільки іноземці з країн ЄС, Великобританії, а також іноземці з-поза ЄС (в т. ч громадяни України), які мають карти тимчасового побиту з доступом до ринку праці або карти сталого побиту чи карти резидента ЄС.

Батьки зможуть вибрати й отримувати тільки одну із 3-х можливих виів допомоги на дитину в конкретному місяці, але протягом дії програми зможуть за потреби кілька разів змінювати цю форму.

Як подати заявку на отримання нову допомогу

Заявки на допомогу в рамках програми Aktywny rodzic можна подавати з 1 жовтня виключно через Інтернет. Подібно до інших програм, формальності будуть зведені до мінімуму. Для батьків будуть доступні чотири вже знані канали подачі заявок онлайн:

платформа еZUS;

мобільний додаток mZUS;

портал Emp@tia;



електронний банкінг.



ZUS інформує, що перші виплати в рамках нової програми заплановані на період між листопадом та груднем.

Видання наголошує, що програма «Aktywny Rodzic» поширюється на дітей віком від 12 до 35 місяців, тобто вік після закінчення відпустки по догляду за дитиною і до досягнення дитиною віку, що дає право на дошкільний догляд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.