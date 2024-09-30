Польща готується обмежити прийом іноземців в університетах — Finance.ua

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Польща готується обмежити прийом іноземців в університетах

Особисті фінанси
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Польща готується обмежити прийом іноземців в університетах
Польща готується обмежити прийом іноземців в університетах
Міністерство освіти Польщі розглядає нові обмеження щодо прийому іноземних студентів в університети.
Про це пише inpoland.net.pl.

Що планують змінити

  • Одним із головних пунктів є запровадження ліміту на кількість іноземних студентів у вищих навчальних закладах. Зокрема, окремі університети зможуть приймати до 50% іноземних студентів, що обмежує можливості для міжнародної освіти та розширення культурного обміну.
  • Ще одне важливе нововведення полягає в тому, що іноземці зможуть здобувати освіту лише в академічних університетах. Це означає, що професійно-технічні училища (ПТУ) більше не матимуть права приймати студентів з-за кордону, за винятком тих, хто бере участь у програмах обміну, таких як Erasmus. Таке рішення може вплинути на тих, хто прагне здобути практичну освіту або технічні навички в Польщі.

Навіщо це

Основною причиною цих змін є підозра, що деякі іноземці використовували польські університети для отримання віз на незаконних підставах. Міністерство проводить розслідування щодо участі окремих навчальних закладів у цій схемі. Чи причетні деякі університети до таких незаконних дій, поки залишається питанням відкритим.
Міністерство також зазначає, що посилення контролю за видачею студентських віз є необхідним кроком для запобігання можливим зловживанням у майбутньому. Очікується, що нові правила сприятимуть більш прозорій системі прийому іноземних студентів, а також підвищенню якості освіти в Польщі. Це, за словами представників уряду, дозволить зосередитися на залученні дійсно мотивованих та кваліфікованих студентів з-за кордону.
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Незважаючи на це, такі зміни вже викликали занепокоєння серед академічної спільноти та потенційних студентів. Деякі університети можуть втратити значну частину доходу від навчання іноземців, а багато молодих людей, які прагнуть здобути освіту в Польщі, можуть зіткнутися з обмеженими можливостями. Однак міністерство наполягає на тому, що такі заходи необхідні для забезпечення безпеки та запобігання зловживанням у системі освіти.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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