Що купують українці у Чорну пʼятницю

Під час Чорної пʼятниці зростає частка нових користувачів: ще за тиждень до події приріст покупців становить 97%, а в день розпродажу досягає +141%. Цікаво, що й у понеділок після Чорної п’ятниці (так званий «кіберпонеділок») кількість нових користувачів зростає до +156%.

Про це свідчить аналітика української CDP-платформи eSputnik. Аналітики проаналізували дані майже 900 ecommerce-компаній і понад 2 млрд повідомлень, надісланих у різних каналах комунікації у високий сезон 2024 року, щоб визначити ключові зміни у поведінці споживачів.

Як йдеться у дослідженні, активність постійних клієнтів залишається стабільною, а повторні покупки мають пікове зростання у середу перед Чорною пʼятницею (ЧП) (+43%) та у сам день акції (+30%).

Під час Чорної пʼятниці середній чек зростає на 18%, а до понеділка — уже на 50%.

Аналітики фіксують, що динаміка продажів у період Чорної п’ятниці суттєво відрізняється, залежно від галузі. Наприклад, в автомобільній категорії показники стабільні й без виражених піків.

Водночас в категоріях електроніки, маркетплейсів, товарів для дому та саду продажі на Чорну п’ятницю стабільно зростають.

«Електроніка» — +60% у середу перед ЧП, +36% на ЧП, +40% у понеділок,

«Маркетплейси» — +48% у середу перед ЧП, +38% на ЧП,

«Дім і сад» — +42% на ЧП.

Найбільш динамічними категоріями є мода, книги та товари для дітей.

«Мода та аксесуари» — пік +169% у день ЧП,

«Товари для дітей та іграшки» — зростання протягом тижня і максимум +174% у середу після ЧП,

«Книги» — +81% на ЧП,

«Домашні тварини» — +72% на ЧП.

Модель поведінки покупців залишається сталою: 75% замовлень роблять зі смартфонів. У день Чорної пʼятниці показник знижується до 72%, але вже до понеділка повертається до 79%.

Раніше Finance.ua повідомляв , що у 2024 році кожен третій українець здійснював покупки в інтернеті, а майже половина поєднувала онлайн- та офлайн-шопінг. Водночас близько 20% все ще віддають перевагу виключно традиційним магазинам. Також дослідження показало, що понад 85% українців почали економити під час війни: багато хто планує покупки заздалегідь, тимчасово відмовляються від певних товарів або послуг.

