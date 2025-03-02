Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження

Українці активно користуються онлайн-шопінгом для придбання різних товарів. У 2024 році кожен 3-й здійснював покупки в інтернеті, а майже половина поєднувала онлайн- та офлайн-шопінг. Водночас близько 20% все ще віддають перевагу виключно традиційним магазинам.

Про це йдеться у дослідженні, проведенному на замовлення сервісу Meest Shopping , яке було надане finance.ua.

Учасники дослідження повідомляють про зниження власних фінансових можливостей.

Понад 85% українців почали економити під час війни: багато хто планує покупки заздалегідь, тимчасово відмовляються від певних товарів або послуг.

Частота онлайн-покупок лишається відносно стабільною порівняно з минулим роком. Кожен третій українець робить замовлення кілька разів на пів року, а половина — від одного до трьох разів на місяць. У середньому один покупець здійснює 1,5 онлайн-покупки за цей період.

Серед найпопулярніших категорій товарів залишаються одяг, товари для дому, косметика, взуття та електроніка. Однак порівняно з 2023 роком українці рідше замовляли дорогі продукти харчування, натомість частіше купували техніку, електроніку та косметику.

Скільки витрачають на онлайн-шопінг

Понад половина українців розраховуються за онлайн-покупки електронними платіжними системами. Ще третина обирає готівку, а 13% — банківський переказ.

Вартість кожного третього онлайн-замовлення не перевищує 1000 грн. Водночас частка покупок у діапазоні 1000−3000 грн зросла: у 2024 році вони становили 40% від загальної кількості придбань (проти 36% у 2023 році).

Зріс середній чек: українець у середньому витрачав 2888 грн на одну онлайн-покупку, тоді як у 2023 році ця сума становила 2647 грн.

Дохід

Більшість опитаних мають дохід у межах 10 000−15 000 грн. Водночас майже рівними за розмірами є групи, які заробляють від 15 000 грн до понад 50 000 грн.

Середній дохід українця становить 24 000 грн.

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