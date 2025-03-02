Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження

Особисті фінанси
17
Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження
Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження
Українці активно користуються онлайн-шопінгом для придбання різних товарів. У 2024 році кожен 3-й здійснював покупки в інтернеті, а майже половина поєднувала онлайн- та офлайн-шопінг. Водночас близько 20% все ще віддають перевагу виключно традиційним магазинам.
Про це йдеться у дослідженні, проведенному на замовлення сервісу Meest Shopping, яке було надане finance.ua.
Учасники дослідження повідомляють про зниження власних фінансових можливостей.
Понад 85% українців почали економити під час війни: багато хто планує покупки заздалегідь, тимчасово відмовляються від певних товарів або послуг.
Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження
Частота онлайн-покупок лишається відносно стабільною порівняно з минулим роком. Кожен третій українець робить замовлення кілька разів на пів року, а половина — від одного до трьох разів на місяць. У середньому один покупець здійснює 1,5 онлайн-покупки за цей період.
Серед найпопулярніших категорій товарів залишаються одяг, товари для дому, косметика, взуття та електроніка. Однак порівняно з 2023 роком українці рідше замовляли дорогі продукти харчування, натомість частіше купували техніку, електроніку та косметику.
Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження

Скільки витрачають на онлайн-шопінг

Понад половина українців розраховуються за онлайн-покупки електронними платіжними системами. Ще третина обирає готівку, а 13% — банківський переказ.
Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження
Вартість кожного третього онлайн-замовлення не перевищує 1000 грн. Водночас частка покупок у діапазоні 1000−3000 грн зросла: у 2024 році вони становили 40% від загальної кількості придбань (проти 36% у 2023 році).
Зріс середній чек: українець у середньому витрачав 2888 грн на одну онлайн-покупку, тоді як у 2023 році ця сума становила 2647 грн.

Дохід

Більшість опитаних мають дохід у межах 10 000−15 000 грн. Водночас майже рівними за розмірами є групи, які заробляють від 15 000 грн до понад 50 000 грн.
Середній дохід українця становить 24 000 грн.
Скільки українці купують онлайн: середній чек покупки — дослідження
Якщо вам не вистачає грошей на нову покупку, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.