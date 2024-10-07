Мінімальна зарплата в Польщі в 2025 році зросте: уряд затвердив нові ставки — Finance.ua

Мінімальна зарплата в Польщі в 2025 році зросте: уряд затвердив нові ставки Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Мінімальна зарплата в Польщі в 2025 році зросте: уряд затвердив нові ставки

Мінімальна заробітна плата в Польщі зросте з 1 січня 2024 року. Мінімалка у сусідній країні зростає вже восьмий рік рік поспіль.

Як повідомляє Yavp.pl , відповідне рішення схвалив польський уряд під час засідання ще 12 вересня.

Згідно з документом, збільшення мінімальної зарплати в 2025 році відбудеться одноразово, а не в два етапи, як це було у 2024 році.

Нові розміри мінімалки

При працевлаштуванні за трудовим договором (umowa o pracę) мінімалка з 1 січня 2025 року складатиме 4 666 зл. брутто. Це на 366 зл. більше, ніж зараз.

Орієнтовна сума нетто, яка виплачуватиметься безпосередньо на руки, буде на рівні 3 510,92 злотих.

При працевлаштуванні на Umowa zlecenie («умовах злеценя»), Umowa o dzieło («умовах о дзєло») мінімальна погодинна ставка з 1 січня 2025 року складатиме 30,50 зл. брутто. Це на 2,40 зл. більше, ніж є зараз.

Довідка Finance.ua:

З 1 липня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати у Польщі становить 4300 злотих брутто, відповідно погодинна ставка — 28,10 злотих брутто.

У 2024 році середня погодинна зарплата в Польщі складає близько 45 злотих (брутто), що еквівалентно приблизно 32 злотим після вирахування податків. Погодинна оплата праці, як і звичайна зарплата, залежить від низки факторів. Важлива сфера діяльності, а також регіон, досвід працівника.



Середня зарплата у містах Польщі. Як пише 112.ua, в столиці та околицях заробітна плата традиційно вища, ніж в інших регіонах країни. Середня зарплата у Варшаві в 2024 році складає близько 8,500 злотих на місяць до податків, що пов’язано з високим рівнем розвитку економіки та присутністю безлічі міжнародних компаній.



Як пише 112.ua, в столиці та околицях заробітна плата традиційно вища, ніж в інших регіонах країни. Середня зарплата у Варшаві в 2024 році складає близько 8,500 злотих на місяць до податків, що пов’язано з високим рівнем розвитку економіки та присутністю безлічі міжнародних компаній. В містах, таких як Познань та Вроцлав, зарплата дещо нижча, але все ж вище середнього показника по країні — близько 7,500 злотих. Це пояснюється близькістю до Німеччини та активним економічним співробітництвом з сусідніми західноєвропейськими країнами.



В східних регіонах Польщі, таких як Люблін і Підляшшя, середня зарплата складає близько 5,500 злотих. Тут економіка менш розвинута, а рівень життя нижчий, ніж у центральних і західних регіонах.



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