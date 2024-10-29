Де у Польщі найбільші зарплати — Finance.ua

Де у Польщі найбільші зарплати Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Де у Польщі найбільші зарплати

У Різних регіонах Польщі зарплати можуть суттєво відрізнятися. Так, наприклад, у Нижній Сілезії є одна гміна, де середня заробітна плата перевищує навіть заробітки у Варшаві чи Кракові.

Про це пише inpoland.net.pl

Найбільші зарплати отримують у гміні Єжманова (Нижньосілезьке воєводство). Населення тут близько 5 тисяч осіб.

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Половина мешканців гміни заробляє щонайменше 9,5 тисячі злотих брутто на місяць, тобто понад 6,7 тисячі злотих на руки.

Для прикладу у Варшаві середня зарплата становить 8900 злотих брутто.

В Кракові — 8000 злотих брутто. Багатими в цій місцевості вважаються ті, хто отримує 13 тисяч злотих на місяць.

Такі високі зарплати можна пояснити розташуванням. Вона розташована в центрі Мідного басейну. Тут знаходяться шахти, що належать KGHM Polska Miedź SA та Ґлогувський мідноплавильний завод, де працює більшість жителів Єжманови.

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найпопулярнішими у 2025 році будуть робітники на складах. В першу чергу це великі склади одягу, зокрема брендового. Також це аптечні склади, поліграфія, склади на виробництві пластикових, гумових, металевих деталей та ін. Нагадаємо, серед вакансій, що не потребують кваліфікації та знання польської мови,будуть робітники на складах. В першу чергу це великі склади одягу, зокрема брендового. Також це аптечні склади, поліграфія, склади на виробництві пластикових, гумових, металевих деталей та ін.

Крім того, будуть затребуваними робітники на виробництво та пакування харчової промисловості, зокрема виготовлення та пакування напівфабрикатів та закусок, оливок, солодощів. Серед популярних професій, що за останні кілька років, здолали жінки, є оператор кара-навантажувача.

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Auchan. Кошик із 40 таких самх товарів, що і в інших магазинах, у вересні там обійшовся в 280,27 зл. На другому місці рейтингу опинилися супермаркети Selgros, де цей же кошик коштував 287,15 зл. Трійку лідерів замкнула мережа Makro. Ті ж самі 40 продуктів там придбали за 287,97 зл. Раінше ми писали , де вигідно скуплятися в Польщі. Найвигіднішим місцем для покупок вкотре назвали мережуКошик із 40 таких самх товарів, що і в інших магазинах, у вересні там обійшовся в 280,27 зл. На другому місці рейтингу опинилися супермаркети Selgros, де цей же кошик коштував 287,15 зл. Трійку лідерів замкнула мережа Makro. Ті ж самі 40 продуктів там придбали за 287,97 зл.

Довідка Finance.ua:

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував соціальну допомогу, які українці отримують у Німеччині, передавати безпосередньо Україні. «Я запропонував йому, що допомогу, яку отримують українські біженці — а це може становити до 1200 євро на місяць — краще було б передати безпосередньо Україні. Недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу», — вважає Сікорський.

Польща планує посилити умови видачі Карти поляка, щоб унеможливити зловживання. Це передбачено новою міграційною стратегією на 2025−2030 роки, схваленою урядом країни 15 жовтня.

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