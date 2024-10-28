Польща звужує ринок праці: що зміниться для іноземців — Finance.ua

Польща звужує ринок праці: що зміниться для іноземців Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Польща звужує ринок праці: що зміниться для іноземців

Нова міграційна політика польського уряду передбачає запровадження більш жорсткого контролю над працевлаштуванням іноземців, пише shoppingpl.com.

Преференції щодо працевлаштування планують надавати лише представникам дефіцитних професій та високваліфікованим спеціалістам в рамках так званої «Блакитної карти».

В інших галузях робитимуть ставку на модернізацію та автоматизацію, щоб підвищити конкурентоспроможність польської економіки, а не гальмувати ці процеси за рахунок дешевої робочої сили з-за кордону.

Надлишкові та дефіцитні професії будуть виявляти шляхом моніторинг ринку праці, аналізу пропозицій від роботодавців та посередницьких фірм, а також прогнозу змін на ринку праці в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Вакансії, які тривалий час не закриваються будуть пропонувати іноземцям в першу чергу.

Допуск іноземців на польський ринок праці за спеціальною процедурою залежатиме від виконання ключових умов:

громадянство країни Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) або країни, з якою Польща чи Європейський Союз підписали угоду про реадмісію та її ефективно виконують;

наявність унікальних, вузькоспеціалізованих навичок або неможливість знайти працівника з необхідними та унікальними навичками в Польщі;

зарплата іноземців повинна бути співмірна з тою, яку отримують польські працівники в даній галузі. Це допоможе уникнути недобросовісної конкуренції;

прохання роботодавця, який здійснює стратегічні інвестиції в національну економіку чи обороноздатність Польщі.

Процедуру спрощеного працевлаштування громадян України, Білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії («освядчення») збережуть, проте до кінця 2025 року можуть змінити список країн, громадяни яких можуть користуватися цим інструментом.

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Для зменшення зловживань у сфері сезонних робіт планують зобов’язати роботодавців повністю або частково нести витрати на повернення сезонних працівників до країн походження. За рахунок цього сподіваються компенсувати дефіцит, який неможливо заповнити за допомогою польських працівників.

Також будуть переглянуті правила про визнання та підтвердження кваліфікацій, щоб мати змогу краще використовувати професійний потенціал іноземців.

Водночас уряд хоче навести порядок у діяльності агенцій, які є посередниками у працевлаштуванні іноземців у Польщі, та усунути деяких з них. Зміни стосуватимуться, в тому числі, аутсорсингу працівників, що фактично передбачає обхід правового режиму щодо агентств з працевлаштування та тимчасової роботи.

Крім того, планується зміна правил внесення посередницьких суб’єктів до Державного реєстру агентств зайнятості, прискорення процедури зняття агентств з обліку, а також збільшення штрафів за незаконне посередництво та сприяння нелегальному працевлаштуванню іноземців.

Для прискорення розгляду документів щодо працевлаштування іноземців у воєводських управліннях планується максимально цифровізувати наявні процеси. Це також дозволить швидше виявляти чи становить такий іноземець загрозу безпеці Польщі та відсіювати формальні заяви, справжньою метою яких було не пошук роботи у Польщі, а можливість проїзду до іншої країни Євросоюзу.

Разом з тим, уряд планує створити стимули для роботодавців, які вживають заходів для інтеграції іноземців у польське суспільство через, наприклад, організацію та фінансування курсів польської мови або знання польської культури.

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