Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України

Особисті фінанси
214
Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України
Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував соціальну допомогу, які українці отримують у Німеччині, передавати безпосередньо Україні.
Про це він розповів в інтерв’ю TVP Info, повідомляє RMF24.

Страхування для поїздки до Німеччини 🧐

Він прокоментував свою зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої порадив очільнику німецького уряду віддавати соцвиплати для українських біженців Україні.
«Я запропонував йому, що допомогу, яку отримують українські біженці — а це може становити до 1200 євро на місяць — краще було б передати безпосередньо Україні. Недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу», — вважає Сікорський.
Читайте також
Нагадаємо, раніше уряд Німеччини погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld («гроші для громадян»).
Очільник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт заявляв про збільшення частки працевлаштованих українських біженців за останній рік. За даними, наведеними Шмідтом, якщо минулого року частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23%, то зараз цей показник зріс до 29% завдяки покращенню консультаційних послуг.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.