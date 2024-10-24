Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України — Finance.ua

Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував соціальну допомогу, які українці отримують у Німеччині, передавати безпосередньо Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю TVP Info, повідомляє RMF24.

Він прокоментував свою зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої порадив очільнику німецького уряду віддавати соцвиплати для українських біженців Україні.

«Я запропонував йому, що допомогу, яку отримують українські біженці — а це може становити до 1200 євро на місяць — краще було б передати безпосередньо Україні. Недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу», — вважає Сікорський.

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Нагадаємо, раніше уряд Німеччини погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld («гроші для громадян»).

Очільник відомства канцлера ФРН Вольфґанґ Шмідт заявляв про збільшення частки працевлаштованих українських біженців за останній рік. За даними, наведеними Шмідтом, якщо минулого року частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23%, то зараз цей показник зріс до 29% завдяки покращенню консультаційних послуг.

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