Український ювелірний ринок сягнув 1,23 млрд грн виручки (інфографіка)

Попри повномасштабну війну галузь виробників ювелірних і подібних виробів зростає. Цей ринок в Україні діє з великою кількістю малих та середніх підприємств, а також кількома великими гравцями.

Про це пишуть YC.Market

Аналітики YouControl виявили 622 юридичні особи та 855 фізичних осіб-підприємців в Україні, що не перебувають у стані припинення, зареєстровані і мають основний вид економічної діяльності 32.12 «Виробництво ювелірних і подібних виробів», станом на жовтень 2025 року.

Найбільша кількість ФОПів

Зареєстровані у Харківській (125), Київській (108) областях та в столиці (106). Місцем реєстрації понад 32% з досліджуваних юридичних осіб є Київ (200). Також значна кількість компаній зареєстрована на Харківщині (79) та Вінниччині (51).

Середній «вік» компаній

Складає 15 років.

Найстаршою є ПП «САНСІ» , зареєстроване у столиці у 1991 році. Понад 76% проаналізованих компаній зареєстровані у період 2001−2010 (261 підприємство) та 2011−2020 рр. (213 компаній).

Наймолодшим серед діючих виробників ювелірних виробів є ТОВ «МАГНАТ ФЕМІЛІ» , що зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) в червні 2025 року. Найбільше компаній з вибірки зареєстровані у 2008 (38) та 2005 (35) роках.

Середня тривалість діяльності ФОПів

Становить понад 12 років. Перші приватні підприємці-виробники ювелірних та подібних виробів, що продовжують діяти станом на початок жовтня 2025 року, зареєстровані у 1992 році.

За останні неповні 5 років спостерігається активність реєстрації ФОПів з основним видом економічної діяльності 32.12 «Виробництво ювелірних і подібних виробів».

Довідка Finance.ua:

