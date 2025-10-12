0 800 307 555
ТОП-5 країн з найбільшими запасами срібла

Срібло — дорогоцінний метал, який використовують у промисловості, ювелірній справі, електроніці та інвестиціях. Найбільші підземні родовища срібла формують економіку країн, які ними володіють.
Портал wionews.com розкриває, які п’ять країн володіють найбільшими у світі підземними запасами срібла, що робить їх ключовими гравцями в гірничодобувній промисловості, технологіях і світовій економіці.

Перу — 140 000 тонн

Тільки на руднику Антаміна видобувається більше срібла, ніж у більшості країн, тоді як інші рудники, такі як Уачокольпа, щорічно збільшують запаси Перу.

росія — 92 000 тонн

Незважаючи на недавні труднощі, такі рудники, як Дукат і нова ділянка Прогноз, дозволяють росії залишатися центром світових постачань срібла, часто як побічний продукт при видобутку міді та поліметалів.

Китай — 70 000 тонн

На його рудниках, особливо в гірничодобувному районі Ін, використовуються передові технології для вилучення срібла зі складних рудних тіл, що дає змогу задовольнити зростаючий попит на місцевому і світовому ринках.

Польща — 61 000 тонн

Більша їх частина надходить від KGHM Polska Miedź, однієї з найбільших світових гірничодобувних груп. Польське срібло в основному підтримує європейську промисловість, технології та інвестиційні ринки.

Мексика — 37 000 тонн

Країна є найбільшим виробником срібла у світі завдяки таким родовищам, як Пеньяскіто та Пітарілья, що забезпечують Мексиці ключове становище на срібній карті, незважаючи на менші запаси, ніж у конкурентів.
За матеріалами:
УНІАН
