Чи варто вкладатися в золото? — експерт розповів про тенденції на ринку

Банківські метали
Золото — єдиний сировинний актив, який у 2025 році має дуже серйозне зростання.
Про це розповів керівник корпоративного департаменту компанії ІСU Олександр Мартиненко під час щорічної конференції «Жити на відсотки», де топові експерти та інвестори з реальним досвідом розповідали про інструменти інвестування та оптимізації портфелю.
Водночас, каже Мартиненко, аналітикам важко будувати очікування, бо з початку року вони сильно помилялися щодо того, як будуть поводитися ціни на золото.
За поточної ціни близько 4 тис. доларів за унцію, аналітики прогнозують, що до кінця 2026 року золото може подорожчати до 4 200 доларів. Водночас діапазон прогнозів залишається досить широким — від 2 800 до 5 тис. доларів за унцію, що свідчить про високу невизначеність на ринку.
«Нещодавно ми бачили, що за пару тижнів наприкінці жовтня котирування впали на 8%. Тому аналітики намагаються зрозуміти — це кінець бульбашки чи тактичний відступ. Ми згодні з тими, хто вважає, що це лише тимчасовий період, і через те, що центральні банки країн, що розвиваються, продовжують накопичувати резерви, цей попит буде визначальним фактором. Наступного року ціни продовжать зростати. Хоча дехто очікує, що золото може опуститися до позначки 3600 доларів за унцію», - розповів Мартиненко.
Тож, відповідаючи на запитання, чи варто інвестувати в золото, експерт зазначив:
«Варто, але слід пам’ятати, що нині, через поточний тренд, золото дедалі більше перетворюється на спекулятивний актив, а не лише на „безпечну гавань“. Тому інвестиції в нього варто розглядати лише як довгострокові».
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
