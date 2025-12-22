0 800 307 555
Хто скуповує золото у рф: продажі побили історичний рекорд

Банківські метали
112
рф в листопаді продала Китаю золоті злитки, йдеться про 961 мільйон доларів. Це рекордна сума за всю історію торгівлі між країнами.
Про це пише російське пропагандистське агентство «РИА Новости». Так, жовтні Москва поставила Пекіну трохи менший обсяг золота, пише УНІАН.
Загальна сума склала 930 мільйонів доларів.
При цьому за 11 місяців 2025 року загальна сума поставок російського золота до Китаю склала 1,9 мільярда доларів. Таким чином, у січні-вересні обсяг поставок склав всього 9 мільйонів доларів.
Варто зазначити, що за період з жовтня по листопад 2024 року золото з росії не експортувалося до Китаю. Максимальна вартість поставок в той рік склала лише 223 мільйони доларів.
Цього року ціна на золото зросла більш ніж на 60%, а ціни на срібло виросли більш ніж удвічі, причому цінник на обидва метали перебувають на шляху до найвищих річних показників з 1979 року.
До речі, у цій статті Finance.ua розповідає, як в Україні придбати золоті зливки та що для цього потрібно зробити?
