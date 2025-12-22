0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Не тільки золото: ціна на який метал б’є рекорди

Банківські метали
96
Не тільки золото: ціна на який метал б’є рекорди
Не тільки золото: ціна на який метал б’є рекорди
Мідь встановила новий рекорд і наблизилася до позначки в 12 000 доларів за тонну. Метал перебуває на шляху до найзначнішого зростання за рік з 2009 року.
Читайте також
Як пише Bloomberg, ціна на мідь зросла на 0,7% до 11 966,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 11,97 долара.

Причини

Нагадаємо, ціни на мідь зростають через ажіотажний попит на метал у США напередодні можливого введення мит на метал, що загрожує дефіцитом пропозиції у світі.
Однак зростання на 36% цього року також викликане незапланованими зупинками рудників і ажіотажем навколо використання міді для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.
Читайте також
Раніше Глава торгового підрозділу гігантської китайської гірничодобувної компанії CMOC Group Кенні Айвс заявив, що ціни на мідь можуть досягти до кінця року 11 000 або навіть 12 000 доларів за тонну.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems