Не тільки золото: ціна на який метал б’є рекорди Сьогодні 13:14 — Банківські метали

Не тільки золото: ціна на який метал б’є рекорди

Мідь встановила новий рекорд і наблизилася до позначки в 12 000 доларів за тонну. Метал перебуває на шляху до найзначнішого зростання за рік з 2009 року.

Читайте також Золото та срібло наближаються до 36-річного рекорду

11,97 долара. Як пише Bloomberg , ціна на мідь зросла на 0,7% до 11 966,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує

Причини

Нагадаємо, ціни на мідь зростають через ажіотажний попит на метал у США напередодні можливого введення мит на метал, що загрожує дефіцитом пропозиції у світі.

Однак зростання на 36% цього року також викликане незапланованими зупинками рудників і ажіотажем навколо використання міді для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

Читайте також Мідь набирає обертів на тлі падіння долара

Раніше Глава торгового підрозділу гігантської китайської гірничодобувної компанії CMOC Group Кенні Айвс заявив, що ціни на мідь можуть досягти до кінця року 11 000 або навіть 12 000 доларів за тонну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.