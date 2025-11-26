0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мідь набирає обертів на тлі падіння долара

Банківські метали
51
Ціни на мідь у середу, 26 листопада, продовжують набирати обертів. Цьому сприяло ослаблення долара і вимога чилійського виробника Codelco значно підвищити річну премію.
Про це пише Bloomberg.
Читайте також
Ф’ючерси зросли до 10 900 доларів за тонну. Таким чином, 1 кг металлу коштує 10,9 доллара.
Codelco запропонувала деяким покупцям у Китаї поставки з премією в 350 доларів за тонну порівняно з цінами Лондонської біржі металів для річних контрактів на 2026 рік. У компанії побоюються, що потік поставок у США може незабаром призвести до дефіциту в інших країнах.
Читайте також
Пропозиції Codelco зазвичай встановлюють орієнтир для галузі, і премія в 350 доларів буде значним стрибком порівняно з 89 доларами, узгодженими на цей рік.
Крім того, долар впав на тлі спекуляцій про те, що Федеральна резервна система США в грудні знову знизить процентну ставку, що також зіграло на руку металам.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems