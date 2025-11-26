Мідь набирає обертів на тлі падіння долара Сьогодні 12:24 — Банківські метали

Ціни на мідь у середу, 26 листопада, продовжують набирати обертів. Цьому сприяло ослаблення долара і вимога чилійського виробника Codelco значно підвищити річну премію.

Про це пише Bloomberg

Ф’ючерси зросли до 10 900 доларів за тонну. Таким чином, 1 кг металлу коштує 10,9 доллара.

Codelco запропонувала деяким покупцям у Китаї поставки з премією в 350 доларів за тонну порівняно з цінами Лондонської біржі металів для річних контрактів на 2026 рік. У компанії побоюються, що потік поставок у США може незабаром призвести до дефіциту в інших країнах.

Пропозиції Codelco зазвичай встановлюють орієнтир для галузі, і премія в 350 доларів буде значним стрибком порівняно з 89 доларами, узгодженими на цей рік.

Крім того, долар впав на тлі спекуляцій про те, що Федеральна резервна система США в грудні знову знизить процентну ставку, що також зіграло на руку металам.

