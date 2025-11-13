Золото зростає у ціні після завершення шатдауну в США Сьогодні 15:19 — Банківські метали

Золото зростає у ціні після завершення шатдауну в США

Після завершення шатдауну у США і відновлення роботи американського уряду увага інвесторів знову спрямувалася на майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок. Тож ціни на золото продовжують зростати.

Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на 13:35 за сінгапурським часом (07:35 ранку за Києвом) золото зросло на 0,5% до 4 214,57 долара за унцію. Індекс спотового долара Bloomberg залишився без змін, тоді як срібло досягло рекордного рівня, а платина та паладій також показали зростання.

Зростання після відновлення роботи уряду

Золото подорожчало до близько 4 215 доларів за унцію, що стало п’ятим днем поспіль зростання. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон , який припинив найдовше в історії урядове призупинення діяльності.

Водночас Білий дім попередив, що дані щодо зайнятості та інфляції за жовтень можуть не бути опубліковані. Через це інвестори змушені орієнтуватися на приватну статистику, аби оцінити стан економіки США.

Очікування подальшого зниження процентних ставок після повернення уряду до роботи підтримало інтерес до золота, яке традиційно вважається вигідним активом у періоди низьких ставок.

Дискусії навколо рішень ФРС

Політики ФРС мають різні погляди на те, чи варто надалі знижувати вартість запозичень. Президент Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік і глава банку Бостона Сьюзен Коллінз виступають за збереження ставок без змін, щоб стримати інфляцію.

Як зазначають аналітики TD Securities, відсутність офіційних даних створює невизначеність щодо майбутніх рішень ФРС.

«Коли немає статистики, суперечки не вирішуються — політичні позиції лише закріплюються», — йдеться у їхньому звіті.

Рекордне зростання золота

З початку року ціна на золото зросла майже на 60%, що може стати найкращим показником із 1979 року. Центральні банки активно скуповують метал, намагаючись зберегти резерви та диверсифікувати активи, а інвестори бачать у ньому захист від фіскальної нестабільності у провідних економіках.

Хоча ціна знизилася з рекордних понад 4380 доларів за унцію, частина експертів прогнозує подальше зростання до 5000 доларів і вище вже наступного року.

Особливо активним покупцем залишається Китай, який прагне зменшити залежність від фінансових ринків, орієнтованих на США.

