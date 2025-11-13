0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Золото зростає у ціні після завершення шатдауну в США

Банківські метали
126
Золото зростає у ціні після завершення шатдауну в США
Золото зростає у ціні після завершення шатдауну в США
Після завершення шатдауну у США і відновлення роботи американського уряду увага інвесторів знову спрямувалася на майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок. Тож ціни на золото продовжують зростати.
Про це повідомляє Bloomberg.
Станом на 13:35 за сінгапурським часом (07:35 ранку за Києвом) золото зросло на 0,5% до 4 214,57 долара за унцію. Індекс спотового долара Bloomberg залишився без змін, тоді як срібло досягло рекордного рівня, а платина та паладій також показали зростання.

Зростання після відновлення роботи уряду

Золото подорожчало до близько 4 215 доларів за унцію, що стало п’ятим днем поспіль зростання. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон, який припинив найдовше в історії урядове призупинення діяльності.
Читайте також
Водночас Білий дім попередив, що дані щодо зайнятості та інфляції за жовтень можуть не бути опубліковані. Через це інвестори змушені орієнтуватися на приватну статистику, аби оцінити стан економіки США.
Очікування подальшого зниження процентних ставок після повернення уряду до роботи підтримало інтерес до золота, яке традиційно вважається вигідним активом у періоди низьких ставок.

Дискусії навколо рішень ФРС

Політики ФРС мають різні погляди на те, чи варто надалі знижувати вартість запозичень. Президент Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік і глава банку Бостона Сьюзен Коллінз виступають за збереження ставок без змін, щоб стримати інфляцію.
Читайте також
Як зазначають аналітики TD Securities, відсутність офіційних даних створює невизначеність щодо майбутніх рішень ФРС.
«Коли немає статистики, суперечки не вирішуються — політичні позиції лише закріплюються», — йдеться у їхньому звіті.

Рекордне зростання золота

З початку року ціна на золото зросла майже на 60%, що може стати найкращим показником із 1979 року. Центральні банки активно скуповують метал, намагаючись зберегти резерви та диверсифікувати активи, а інвестори бачать у ньому захист від фіскальної нестабільності у провідних економіках.
Хоча ціна знизилася з рекордних понад 4380 доларів за унцію, частина експертів прогнозує подальше зростання до 5000 доларів і вище вже наступного року.
Особливо активним покупцем залишається Китай, який прагне зменшити залежність від фінансових ринків, орієнтованих на США.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems