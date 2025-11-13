Золото може перевищити $5000 за унцію у 2026 році — прогноз JP Morgan Сьогодні 13:06 — Банківські метали

Ціни на золото, ймовірно, здолають позначку в 5000 доларів за унцію вже у 2026 році. Переважно — через активну закупівлю золота центробанками країн з економікою, що розвивається.

Такий прогноз зробили аналітики JP Morgan Private Bank, повідомляє Bloomberg.

За словами Алекса Вольфа, глобального керівника відділу макростратегії та стратегії фіксованого доходу JP Morgan, до кінця 2026 року ціна може піднятися до $5200−5300 за унцію. Це на понад 25% вище, ніж поточна ціна металу.

Попит — головний драйвер

Саме закупівлі золота центробанками стали головним фактором його стрімкого подорожчання в останні роки. Банки прагнуть убезпечити свої резерви й диверсифікувати активи, тому і купують цей метал. Зазначимо, що у жовтні ціни на золото досягли рекордних $4380, а потім трохи знизилися. Попри це, метал подорожчав більш ніж на 50% з початку року.

«Золото все ще становить відносно невелику частину валютних резервів для багатьох центральних банків, особливо у країнах із ринками, що розвиваються», — пояснив Вольф.

За його словами, попри високу ціну, центробанки продовжать купувати золото, хоча й повільніше.

Країни продовжують нарощувати запаси золота

За даними Всесвітньої ради із золота, за рік центральні банки додали 634 тонни золота до своїх резервів (станом на вересень 2025). Це менше, ніж у попередні три роки, але значно вище середнього рівня до 2022 року.

На 2025 рік Рада прогнозує закупівлі в межах 750−900 тонн.

Найактивніше золото скуповує Китай, який прагне зменшити залежність від фінансової системи США. Також запаси збільшують Польща, Туреччина та Казахстан.

Аналітик JP Morgan Private Bank зазначив, що країни з ринками, що розвиваються, мають профіцит бюджету та значні грошові потоки, які потрібно реінвестувати.

«Частина все одно піде в долари. Тож ми навіть не розглядаємо золото як заміну доларів. Просто все більша частка йтиме в золото», — сказав він.

Прогноз JP Morgan вважається одним із найоптимістичніших на ринку. Хоча за останні тижні ціна золота впала на 6% після рекордного максимуму 29 жовтня, прогнози багатьох банків залишаються позитивними. Наприклад, як ми повідомляли раніше, Goldman Sachs очікує, що до кінця 2026 року ціна сягне $4900 за унцію.

Золото знову стає популярним серед інвесторів

На думку Вольфа, додатковими факторами зростання є збільшення інвестицій у золото та недовіра до фіатних валют. Він наголошує, що частка золота в інвестиційних портфелях залишається невеликою.

«Навіть якщо інвестори збільшать її лише до 5%, це створить додатковий попит і підштовхне ціни ще вище», — підсумував експерт.

