Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $4900 до кінця 2026 року

Інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив прогноз вартості золота на грудень 2026 року до $4900 за унцію проти попередніх $4300. Причиною перегляду стали активні інвестиції у золоті біржові фонди (ETF) на Заході та ймовірне продовження купівель з боку центральних банків.

Про це повідомляє Reuters.

Прогноз залишається оптимістичним

У банку зазначили, що ризики для нового прогнозу «зміщені в бік зростання», оскільки подальша диверсифікація приватного сектору у відносно невеликий ринок золота може збільшити обсяги ETF понад очікування, розраховані на основі поточних ставок.

На ранок вівторка спотова ціна золота перебувала на рівні близько $3960 за унцію, після того як раніше впродовж дня досягла нового максимуму в $3977,19.

Чому золото дорожчає

З початку року золото подорожчало вже на 51%. На це вплинули активні покупки з боку центральних банків, зростання попиту на золоті ETF, ослаблення долара та підвищений інтерес приватних інвесторів, які шукають захист від торговельних і геополітичних ризиків.

Goldman Sachs очікує, що центральні банки купуватимуть у середньому 80 тонн золота у 2025 році та 70 тонн у 2026 році. У банку прогнозують, що центробанки країн, що розвиваються, продовжать диверсифікацію своїх резервів, нарощуючи частку золота.

Вплив політики ФРС

Аналітики також прогнозують, що обсяги активів західних ETF зростуть, оскільки Федеральна резервна система США може знизити облікову ставку на 100 базисних пунктів до середини 2026 року.

Водночас у банку зазначили, що спекулятивна активність на ринку залишається відносно стабільною. Після суттєвого зростання у вересні рівень володіння західними ETF повністю відповідає очікуванням, заснованим на прогнозах за ставками. Це свідчить, що останнє зростання попиту на ETF не є короткочасним чи надмірним.

