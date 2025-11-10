Золото знову подорожчало — до максимуму за два тижні Вчора 16:12 — Банківські метали

Золото знову подорожчало — до максимуму за два тижні

Ціни на золото у понеділок зросли більш ніж на 2% і досягли найвищого рівня за останні два тижні.

Ринок відреагував на слабкі економічні показники зі США, які посилили очікування, що Федеральна резервна система вже наступного місяця може знизити облікову ставку. Додаткову підтримку золоту забезпечив і слабший долар.

Про це пише Reuters.

Спотова ціна піднялася на 2,1% — до 4 082,17 долара за унцію станом на 11:38 за Гринвічем, що стало найвищим значенням із 27 жовтня. Американські ф’ючерси з поставкою у грудні зросли на 2% — до 4 090,50 долара за унцію.

Ослаблення долара та нервозність ринків

Індекс долара знизився на 0,1%, що зробило золото доступнішим для іноземних інвесторів.

«Є побоювання щодо стану економіки США через слабкі макродані, і головна увага ринку наразі прикута до динаміки долара», — пояснює старший аналітик Reliance Securities Джигар Тріведі.

За його словами, попит на «тихі гавані» посилюють і геополітична напруга, і затяжні торговельні конфлікти, що також підтримує зростання цін на злитки.

Дані з ринку праці та споживчих настроїв не додають оптимізму

Минулого тижня статистика показала скорочення робочих місць у США, зокрема у держсекторі та роздрібній торгівлі. Крім того, опитування, оприлюднене у п’ятницю, виявило падіння споживчих настроїв до мінімуму майже за три з половиною роки — американці побоюються економічних наслідків рекордно довгого призупинення роботи уряду.

Сенат у неділю запропонував законопроєкт для відновлення роботи федеральних установ та завершення 40-денного простою. Водночас економічний радник Білого дому Кевін Хассетт попередив: якщо пауза затягнеться ще далі, економічне зростання в четвертому кварталі може опинитися в «мінусі».

Ринок готується до зниження ставки

Інвестори оцінюють імовірність зниження ставки ФРС у грудні приблизно у 65%. У періоди дешевих грошей золото, яке не приносить відсоткового доходу, традиційно виграє на тлі пошуку безпечних інструментів.

«Ми вважаємо, що у найближчі 12 місяців золото може наблизитися до позначки 5000 доларів, а срібло — до 65 доларів. Водночас ми не очікуємо швидкого повернення до історичних максимумів уже найближчим часом», — зазначають аналітики Saxo Bank.

Рух на ринку інших металів:

срібло подорожчало на 3,4% — до 49,95 долара за унцію, досягнувши максимуму з 21 жовтня;

платина зросла на 1,7% — до 1 571,10 долара;

паладій додав 2,2% — до 1 410,48 долара за унцію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.