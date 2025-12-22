Ціна на золото готується перевершити 40-річний рекорд Сьогодні 11:47 — Банківські метали

Ціни на золото зросли до історичного максимуму на тлі посилення геополітичної напруженості та очікувань подальшого зниження процентних ставок у США. Це додає імпульсу до найкращих річних показників на цей метал за понад чотири десятиліття.

Про це пише Bloomberg.

Найбільше річне зростання з 1979 року

Золото та срібло прямують до найпотужнішого річного зростання з 1979 року. Вартість золота зросла приблизно на дві третини завдяки активним закупівлям центральних банків та припливу коштів до біржових фондів, забезпечених злитками.

Додатковий імпульс ринку на початку року надали агресивні кроки Дональда Трампа щодо реорганізації світової торгівлі, а також його заяви щодо незалежності центрального банку США.

Динаміка цін

Станом на 13:49 за сінгапурським часом (07:49 за київським) спотова ціна золота зросла на 1,5% — до 4 404,12 долара за унцію.

Срібло подорожчало на 2,5% — до 68,85 долара.

Платина додала 4%, паладій — 4,4%.

Спотовий індекс долара Bloomberg знизився на 0,1%.

Ринок закладає пом’якшення політики ФРС

Ціна злитків піднялася більш ніж на 1,5% і перевищила попередній рекорд у 4 381 долар за унцію, встановлений у жовтні. Трейдери роблять ставки на те, що Федеральна резервна система США двічі знизить процентні ставки у 2026 році після серії економічних даних, оприлюднених минулого тижня.

Президент США Дональд Трамп також виступав за пом’якшення монетарної політики. Нижчі ставки зазвичай підтримують дорогоцінні метали, оскільки вони не приносять відсоткового доходу.

Геополітичні ризики посилили попит на захисні активи

Додатковим чинником зростання стала ескалація геополітичної напруженості. США посилили нафтову блокаду проти Венесуели, збільшуючи тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро. Водночас Україна вперше атакувала нафтовий танкер з тіньового флоту росії в Середземному морі.

На цьому тлі золото та срібло посилили свою привабливість як захисні активи.

Роль інвесторів і приплив коштів в ETF

Зростання цін також підтримали інвестори, які скорочували вкладення в суверенні облігації та валюти через побоювання знецінення на тлі зростання боргового навантаження.

За даними Bloomberg, приплив коштів у золоті ETF триває п’ятий тиждень поспіль. Дані Всесвітньої золотої ради свідчать, що загальний обсяг активів у цих фондах зростав майже щомісяця цього року, за винятком травня.

Інші дорогоцінні метали також зросли

Зростання охопило й інші метали. Срібло подорожчало на 3,4% і майже досягло рекордної позначки — трохи нижче 70 доларів за унцію. Паладій зріс на 5%, а платина зростала восьму сесію поспіль і вперше з 2008 року перевищила рівень 2 000 доларів за унцію.

Прогнози на 2026 рік

Після корекції від жовтневого піку, який ринок вважав перегрітим, золото швидко відновило зростання й, за оцінками аналітиків, має потенціал зберегти ці позиції у 2026 році.

Goldman Sachs Group Inc. входить до числа банків, які прогнозують подальше зростання цін. Базовий сценарій передбачає рівень 4 900 доларів за унцію з ризиками зростання. За оцінками банку, інвестори ETF починають конкурувати з центральними банками за обмежену фізичну пропозицію металу.

