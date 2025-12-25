0 800 307 555
Ювелірні прикраси та злитки: в чому зберігаються світові запаси золота (інфографіка)

Банківські метали
Золото традиційно вважається «тихою гаванню» у періоди нестабільності, і нинішня ситуація на ринках це лише підтверджує.
Visual Capitlist показав, із яких категорій складається світовий запас золота.

Стабільність у часи хаосу

Станом на сьогодні ціни на золото приблизно на 40% вищі, ніж під час попереднього піку, який спостерігався у 1980 році.
Інвестори як і раніше покладаються на золото як на один із найнадійніших інструментів для збереження вартості.

Скільки золота у світі

Загалом, для уявлення масштабу: всі світові запаси надземного золота могли б поміститися у куб зі сторонами приблизно 22,3 метра.
На основі даних Всесвітньої золотої ради аналітики відобразили, у чому зберігаються світові запаси золота станом на кінець 2024 року:
  • ювелірні вироби — 97 149 тонн золота;
  • злитки та монети (включаючи ETF, забезпечені золотом) — 48 634;
  • центральні банки — 37 755 тонн;
  • промислове використання (електроніка, стоматологія тощо) — 32 727 тонн;
  • резерви — 54 770 тонн;
  • ресурси — 77 340 тонн.
Ювелірка — найбільша частина світового золота

Як бачимо, наприкінці 2024 року ювелірні вироби становили найбільшу частку — 97 149 тонн.
Цікаво, що найбільшим покупцем ювелірного золота у 2024 році стала Індія із показником 560 тонн. Китай посів друге місце з 510 тоннами.
У цих країнах золото має не лише фінансову цінність, а й культурне значення — часто пов’язане зі шлюбами, релігійними обрядами та традиційними святами.
Інвестиційне золото та резерви центробанків

Категорія інвестиційного золота включає злитки, монети та фонди, забезпечені металом. Її обсяг — 48 634 тонни, що суттєво перевищує обсяг центральних банківських резервів у 37 755 тонн.
Найбільше золота серед центробанків мають:
  • США;
  • Німеччина;
  • Італія.
Це три країни, які десятиліттями зберігають лідерство за обсягами золотих резервів.

Золото у промисловості

Промислове використання — від електроніки до стоматології — становить 32 727 тонн світових запасів.
У технологічному секторі золото широко застосовують завдяки його:
  • високій провідності,
  • стійкості до корозії,
  • надійності в точних мікросхемах.
Наприклад, багато напівпровідникових чипів містять золоті покриття або тонкі з’єднувальні дроти.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Bank of America Global Research переглянув свої прогнози щодо дорогоцінних металів, піднявши очікувану ціну на золото у 2026 році до $5000 за унцію, тоді як середній прогноз наразі складає близько $4400.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
