Ювелірні прикраси та злитки: в чому зберігаються світові запаси золота (інфографіка) Сьогодні 15:04 — Банківські метали

Ювелірні прикраси та злитки: в чому зберігаються світові запаси золота (інфографіка)

Золото традиційно вважається «тихою гаванню» у періоди нестабільності, і нинішня ситуація на ринках це лише підтверджує.

Visual Capitlist показав , із яких категорій складається світовий запас золота.

Стабільність у часи хаосу

Станом на сьогодні ціни на золото приблизно на 40% вищі, ніж під час попереднього піку, який спостерігався у 1980 році.

Інвестори як і раніше покладаються на золото як на один із найнадійніших інструментів для збереження вартості.

Скільки золота у світі

Загалом, для уявлення масштабу: всі світові запаси надземного золота могли б поміститися у куб зі сторонами приблизно 22,3 метра.

На основі даних Всесвітньої золотої ради аналітики відобразили, у чому зберігаються світові запаси золота станом на кінець 2024 року:

ювелірні вироби — 97 149 тонн золота;

злитки та монети (включаючи ETF, забезпечені золотом) — 48 634;

центральні банки — 37 755 тонн;

промислове використання (електроніка, стоматологія тощо) — 32 727 тонн;

резерви — 54 770 тонн;

ресурси — 77 340 тонн.

Ювелірка — найбільша частина світового золота

Як бачимо, наприкінці 2024 року ювелірні вироби становили найбільшу частку — 97 149 тонн.

Цікаво, що найбільшим покупцем ювелірного золота у 2024 році стала Індія із показником 560 тонн. Китай посів друге місце з 510 тоннами.

У цих країнах золото має не лише фінансову цінність, а й культурне значення — часто пов’язане зі шлюбами, релігійними обрядами та традиційними святами.

Читайте також Як купити золоті чи срібні злитки і що зараз пропонують банки

Інвестиційне золото та резерви центробанків

Категорія інвестиційного золота включає злитки, монети та фонди, забезпечені металом. Її обсяг — 48 634 тонни, що суттєво перевищує обсяг центральних банківських резервів у 37 755 тонн.

Найбільше золота серед центробанків мають:

США;

Німеччина;

Італія.

Це три країни, які десятиліттями зберігають лідерство за обсягами золотих резервів.

Золото у промисловості

Промислове використання — від електроніки до стоматології — становить 32 727 тонн світових запасів.

У технологічному секторі золото широко застосовують завдяки його:

високій провідності,

стійкості до корозії,

надійності в точних мікросхемах.

Наприклад, багато напівпровідникових чипів містять золоті покриття або тонкі з’єднувальні дроти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли , що Bank of America Global Research переглянув свої прогнози щодо дорогоцінних металів, піднявши очікувану ціну на золото у 2026 році до $5000 за унцію, тоді як середній прогноз наразі складає близько $4400.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.