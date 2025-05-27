Як купити золоті чи срібні злитки і що зараз пропонують банки — Finance.ua

Як купити золоті чи срібні злитки і що зараз пропонують банки Вчора 14:04 — Банківські метали

Як купити золоті чи срібні злитки і що зараз пропонують банки

Наразі продаж банками злитків із золота та срібла здійснюється виключно за рахунок перепродажу того, що вони викуповують у населення.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Цей процес передбачає наявність у банківському відділенні експерта, який добре знається на банківських металах, методах перевірки справжності та оцінки стану злитків. Таких спеціалістів у банківській системі не так багато. До того ж, для проведення всіх належних експертиз, необхідна наявність спеціального обладнання. Ось чому банки суттєво скоротили кількість відділень, де клієнти можуть продати золоті чи срібні зливки.

Так, у ПриватБанку зараз прийом (і подальший продаж) злитків із золота та срібла здійснюється у трьох відділеннях у Києві та одному у Львові. РВС Банк працює на прийом та продаж у Києві, Вінниці та Львові. А МТБ Банк взагалі проводить експертизу та купівлю лише у Києві.

Наразі активно займаються скуповуванням та продажем злитків банківських металів такі банки:

ПриватБанк;

Індустріалбанк;

МТБ Банк;

РВС Банк;

Комінбанк.

Ціни на купівлю та продаж злитків у банків відрізняються досить суттєво. При цьому варто знати: що менший злиток, то більша ціна за 1 грам металу. Наприклад, у ПриватБанк 1 грам золота в одному грамовому злитку коштує на 12% більше, ніж у стограмовому.

Ще більша різниця між ціною, за якою банк скуповує злитки банківських металів та ціною реалізації для клієнтів. Чим більше важить злиток, тим спред (різниця між ціною купівлі та продажу) буде нижчою. Наприклад, у МТБ Банк ціна продажу для однограмового золотого злитка — на 40% дорожча, ніж ціна купівлі. Для стограмового ж зливка спред буде менше 20%.

Читайте також Золото досягло двотижневого максимуму на тлі обережності щодо боргу США

Така велика різниця в ціні придбання та продажу передбачає, що купівля банківських злитків — це інвестиція на майбутнє. А ціни на золото поки що зростають.

Через великий попит і недостатню пропозицію часто складно придбати потрібний злиток. Так, в ПриватБанк в одному з київських відділень, що працює зі злитками, редакції Finance.ua сказали, зараз є золоті злитки вагою 5,10, 20 грам і унція (31,1 грама).

Більш ходових (через нижчу ціну за грам. — Ред.) 50-грамових злитків немає. Більше того, нас попередили, що перед тим, як придбати — бажано по телефону дізнатися про наявність потрібних злитків і забронювати їх на своє ім’я.

Щодо злитків срібла, через більшу доступність за ціною попит на них зашкалює, тому купити їх вкрай складно. Їх рідко здають у банк.

Велике значення має те, в якому вигляді злиток здається в банк, його цілісність та наявність захисної упаковки. Якщо одні банки встановлюють єдину ціну купівлі злитка (залежно від його ваги), то, наприклад, у ПриватБанк злитки поділяються за трьома категоріями залежно від стану.

Перша — найкращий стан, третя — найгірший. Для третьої категорії ПриватБанк встановив єдину ціну купівлі, незалежно від ваги злитка, що означає, що покупка фактично йде за ціною брухту.

Детальніше про пропозиції банків та фінмоніторинг під час купівлі-продажу злитків читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.