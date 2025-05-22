Золото досягло двотижневого максимуму на тлі обережності щодо боргу США — Finance.ua

Золото досягло двотижневого максимуму на тлі обережності щодо боргу США Сьогодні 13:29 — Банківські метали

Золото досягло двотижневого максимуму на тлі обережності щодо боргу США

Ціни на золото зросли до двотижневого піку в четвер, на тлі того, як інвестори схилялися до активу-притулку на тлі побоювань, що зростають, з приводу зростаючого боргу уряду США і слабкого попиту на 20-річні казначейські облігації, що підкреслює низький попит на американські активи, пише Reuters.

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Спотове золото зросло на 0,7% до $3336,43 за унцію за 04:46 за Гринвічем (07:46 за Києвом) після досягнення найвищого рівня з 9 травня.

Американські ф’ючерси на золото зросли на 0,7% - до $3337,60.

Долар коливається близько двотижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії, що робить золото, оцінене в доларах, дешевшим для власників іноземної валюти.

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«Бичий розворот золота підтримується більш слабким доларом США і ризиками стагфляції в економіці США, що зберігаються», — сказав Кельвін Вонг, старший аналітик ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону в OANDA.

Комітет з питань регламенту Палати представників США, який контролюють республіканці, у середу проголосував за просування законопроекту президента Дональда Трампа про масштабне скорочення податків і витрат, підготувавши ґрунт для голосування в Палаті представників найближчим часом.

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