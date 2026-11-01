Українці збільшили купівлю золота

У вересні 2026 року українці придбали 602 тройські унції золота на суму близько $2,6 млн. Це на 4% більше, ніж у серпні.

Про це пишуть Українські Новини з посиланням на дані Національного банку.

Скільки золота та срібла купили українці

У вересні населення купило 602 тройські унції золота (2,614 млн доларів в еквіваленті).

Також населення за звітний період купило 803 тройські унції срібла (52 тис. доларів в еквіваленті).

Маєте заощадження, але не знаєте, як грамотно ними розпорядитися? На курсі «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін розберетеся в різних типах активів, визначите свій ризик-профіль і навчитеся балансувати портфель відповідно до інвестиційних цілей.

Скільки золота українці купували протягом року

Упродовж січня-липня обсяги продажу золота населенню змінювалися щомісяця:

січень — 849 тройських унцій на $3,976 млн;

лютий — 609 тройських унцій на $3,061 млн;

березень — 918 тройських унцій на $4,496 млн;

квітень — 617 тройських унцій на $2,909 млн;

травень — 609 тройських унцій на $2,795 млн;

червень — 684 тройські унції на $2,907 млн;

липень — 652 тройські унції на $2,654 млн.

За підсумками 2025 року населення придбало понад 463 кг золота, або 14 890 тройських унцій.

У вересні банки ввезли в Україну готівкову валюту на $1,123 млрд в еквіваленті. Це на 52% більше, ніж у серпні, і найбільший місячний показник від початку 2026 року.

Зокрема, обсяг ввезеної готівки в доларах США становив $753,732 млн, що на 32% більше, ніж місяцем раніше.