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Українці збільшили купівлю золота

Банківські метали
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У вересні населення купило 602 тройські унції золота (2,614 млн доларів в еквіваленті).
У вересні населення купило 602 тройські унції золота (2,614 млн доларів в еквіваленті).
У вересні 2026 року українці придбали 602 тройські унції золота на суму близько $2,6 млн. Це на 4% більше, ніж у серпні.
Про це пишуть Українські Новини з посиланням на дані Національного банку.

Скільки золота та срібла купили українці

У вересні населення купило 602 тройські унції золота (2,614 млн доларів в еквіваленті).
Також населення за звітний період купило 803 тройські унції срібла (52 тис. доларів в еквіваленті).

Скільки золота українці купували протягом року

Упродовж січня-липня обсяги продажу золота населенню змінювалися щомісяця:
  • січень — 849 тройських унцій на $3,976 млн;
  • лютий — 609 тройських унцій на $3,061 млн;
  • березень — 918 тройських унцій на $4,496 млн;
  • квітень — 617 тройських унцій на $2,909 млн;
  • травень — 609 тройських унцій на $2,795 млн;
  • червень — 684 тройські унції на $2,907 млн;
  • липень — 652 тройські унції на $2,654 млн.
За підсумками 2025 року населення придбало понад 463 кг золота, або 14 890 тройських унцій.
У вересні банки ввезли в Україну готівкову валюту на $1,123 млрд в еквіваленті. Це на 52% більше, ніж у серпні, і найбільший місячний показник від початку 2026 року.
Зокрема, обсяг ввезеної готівки в доларах США становив $753,732 млн, що на 32% більше, ніж місяцем раніше.
Готівкового євро ввезли на $365,453 млн в еквіваленті. Це у 2,3 раза більше, ніж у серпні.
За матеріалами:
Українські Новини
ЗолотоБанківські металиІнвестиції
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