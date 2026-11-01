Українці збільшили купівлю золота
Скільки золота та срібла купили українці
Скільки золота українці купували протягом року
- січень — 849 тройських унцій на $3,976 млн;
- лютий — 609 тройських унцій на $3,061 млн;
- березень — 918 тройських унцій на $4,496 млн;
- квітень — 617 тройських унцій на $2,909 млн;
- травень — 609 тройських унцій на $2,795 млн;
- червень — 684 тройські унції на $2,907 млн;
- липень — 652 тройські унції на $2,654 млн.
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