Станом на 8:00 за сінгапурським часом золото подорожчало на 0,3%, відновлюючись після двомісячного мінімуму, зафіксованого на початку тижня. Станом на ранок 9 жовтня золото коштувало 4144,05 долара за унцію. Про це повідомляє Bloomberg. До речі, ми оновили розділ депозитів на сайті. Зараз обрати найвигідніший вклад серед українських банків, порівняти їхні ставки й умови стало ще простіше. Срібло Водночас срібло зросло в ціні на 0,6% - до 59,54 долара за унцію. Платина та паладій також продемонстрували незначне подорожчання. Що впливає на ціни Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує атакувати Іран до проміжних виборів у листопаді, посилаючись на «продуктивні переговори» з Тегераном. Водночас Іран посилив атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці, що зберігає ризики подальшого зростання цін на енергоносії та інфляції. Додатковим чинником для ринку залишаються очікування щодо політики ФРС. Президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив, що протягом наступних 6−9 місяців процентні ставки можуть потребувати підвищення для повернення інфляції до цільових 2%. Трейдери наразі очікують, що наприкінці жовтня ФРС залишить ставки без змін. Однак перспектива їх подальшого підвищення стримує зростання золота, яке не приносить процентного доходу. Раніше ми писали, дорогоцінні метали не прив’язані до кредитоспроможності жодного емітента чи банку і історично працюють як страховка на випадок системної кризи. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Банківські метали / Золото подорожчало, відновлюючись після двомісячного мінімуму (причини)