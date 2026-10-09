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Золото подорожчало, відновлюючись після двомісячного мінімуму (причини)

Банківські метали
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світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів
світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів
Станом на 8:00 за сінгапурським часом золото подорожчало на 0,3%, відновлюючись після двомісячного мінімуму, зафіксованого на початку тижня.
Станом на ранок 9 жовтня золото коштувало 4144,05 долара за унцію. Про це повідомляє Bloomberg.

Срібло

Водночас срібло зросло в ціні на 0,6% - до 59,54 долара за унцію. Платина та паладій також продемонстрували незначне подорожчання.

Що впливає на ціни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує атакувати Іран до проміжних виборів у листопаді, посилаючись на «продуктивні переговори» з Тегераном.
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Водночас Іран посилив атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці, що зберігає ризики подальшого зростання цін на енергоносії та інфляції.
Додатковим чинником для ринку залишаються очікування щодо політики ФРС. Президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив, що протягом наступних 6−9 місяців процентні ставки можуть потребувати підвищення для повернення інфляції до цільових 2%.
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Трейдери наразі очікують, що наприкінці жовтня ФРС залишить ставки без змін. Однак перспектива їх подальшого підвищення стримує зростання золота, яке не приносить процентного доходу.
Раніше ми писали, дорогоцінні метали не прив’язані до кредитоспроможності жодного емітента чи банку і історично працюють як страховка на випадок системної кризи.
Про те, як розподілити великі заощадження, ми пишемо у статті — Як розподілити великі заощадження: чому поєднання нерухомості, валюти, ОВДП і металів не завжди працює
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Золото
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