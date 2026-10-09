Золото подорожчало, відновлюючись після двомісячного мінімуму (причини)

світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів

Станом на 8:00 за сінгапурським часом золото подорожчало на 0,3%, відновлюючись після двомісячного мінімуму, зафіксованого на початку тижня.

Станом на ранок 9 жовтня золото коштувало 4144,05 долара за унцію. Про це повідомляє Bloomberg.

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Срібло

Водночас срібло зросло в ціні на 0,6% - до 59,54 долара за унцію. Платина та паладій також продемонстрували незначне подорожчання.

Що впливає на ціни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує атакувати Іран до проміжних виборів у листопаді, посилаючись на «продуктивні переговори» з Тегераном.

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Водночас Іран посилив атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці, що зберігає ризики подальшого зростання цін на енергоносії та інфляції.

Додатковим чинником для ринку залишаються очікування щодо політики ФРС. Президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив, що протягом наступних 6−9 місяців процентні ставки можуть потребувати підвищення для повернення інфляції до цільових 2%.

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Трейдери наразі очікують, що наприкінці жовтня ФРС залишить ставки без змін. Однак перспектива їх подальшого підвищення стримує зростання золота, яке не приносить процентного доходу.