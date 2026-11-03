Яка ціна на золото в Україні на початку листопада

Ціна на золото в Україні на початку листопада знизилась порівняно з більшою частиною жовтня.

Нагадаємо, в жовтні вартість грама чистого золота за курсом Національного банку України коливалася в діапазоні від 5 848,29 грн (мінімум місяця 26 жовтня) до 6 066,59 грн (пік 14 жовтня).

Причини

Це викликано падінням світових котирувань на дорогоцінний метал, через що жовтень показав один із найгірших результатів для золота за тривалий час (падіння на світових ринках становило близько 3,7%).

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Станом на початок листопада офіційна облікова ціна впала до 183 039,35 грн за унцію, що становить близько 5 653,91 за 1 грам.

Загалом спостерігається щоденне коливання цін на золото залежно від курсу валют та світової ціни за унцію.

Нагадаємо, у вересні 2026 року українці придбали 602 тройських унції золота на суму близько $2,6 млн. Це на 4% більше, ніж у серпні.

За підсумками 2025 року населення придбало понад 463 кг золота, або 14 890 тройських унцій. У вересні банки ввезли в Україну готівкову валюту на $1,123 млрд в еквіваленті. Це на 52% більше, ніж у серпні, і найбільший місячний показник від початку 2026 року.

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