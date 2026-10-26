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Геологи знайшли під пустелею Невада родовище міді та золота вартістю в мільярди

Банківські метали
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Геологи знайшли під пустелею Невада родовище міді та золота вартістю в мільярди
Геологи знайшли під пустелею Невада родовище міді та золота вартістю в мільярди
Вчені знайшли величезний масив багатої на метали породи, похований глибоко під ландшафтом, більш відомим своїми вибіленими сонцем пляжами та далекими хребтами.
Прол це пише spacegroup.

Геологія з високими ставками

«Під шаруватими туфами та вивітреним гравієм розташована розлога система порфірових інтрузій — гарячих, мінеральних рідин, які колись переплітали тріщини з мікроскопічними прожилками. Результатом є гібридне родовище: мідь як міцна основа, золото як блискучий бонус», — йдеться в повідомленні.
Попередні моделі вказують на значний тоннаж з вмістом руди, який захоплює інженерів так само, як і заспокоює фінансистів. «Саме масштаб вражає «, — сказав Ерік Мейсон, консультант з планування гірничих робіт.
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Руда залягає на глибині, придатній для видобутку, достатньо близько для розробки проектів відкритих кар’єрів, але водночас достатньо глибоко, щоб обмежити початковий вплив. Для галузей промисловості, що потребують міді, це своєчасний сигнал.
Нагадаємо, мідь — це тихий провід, що стоїть за глобальним переходом — мережі, електромобілі, передові двигуни та магістральні мережі центрів обробки даних працюють на провідності.
Кожен гігават відновлюваних джерел енергії споживає мідь; кожен новий завод з виробництва акумуляторів потребує її. Тим часом золото служить хеджуванням та подушкою безпеки, згладжуючи економічні результати років нарощування.
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Мільярди на балансі

Попередні оцінки вказують на багатомільярдний ресурс, якщо порівнювати його з довгоцикловими цінами. Інфраструктура буде величезною: дороги, переробні фабрики, системи очищення води та парк важкої техніки, побудованої для роботи в умовах пустельних екстремальних умов.
«Ми можемо видобувати корисні копалини з меншою кількістю годин роботи вантажівки, якщо правильно зробимо геологію «, — сказав Том Рейєс, менеджер з обладнання з розвідувальної групи. «Кожна точна модель — це галон дизельного палива, який ми не спалюємо «.
Раніше ми писали, що мідь дешевшає вже третій тиждень за останній місяць. Це відбувається на тлі розпродажу акцій технологічних компаній, які займаються розвитком ШІ.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Золото
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