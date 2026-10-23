Ціни на мідь впали: як це пов’язано із ШІ

Мідь дешевшає вже третій тиждень за останній місяць. Це відбувається на тлі розпродажу акцій технологічних компаній, які займаються розвитком ШІ.

Про це повідомляє Bloomberg

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Вибрати депозит можна тут.

Ф’ючерси на мідь у Лондоні торгувалися вище 14 150 доларів за тонну. Тільки за цей тиждень метал подешевшав майже на 2%, продовживши відступ від рекордного рівня, зафіксованого у вересні.

У п’ятницю падіння акцій технологічних компаній у світі посилилося, оскільки фінансові результати великих компаній не змогли розвіяти побоювання інвесторів щодо стійкості буму навколо штучного інтелекту.

Як зазначив аналітик китайської компанії Guoyuan Futures Co Фань Жуй, розпродаж акцій «чинить значний тиск» на ринки металів — від міді до золота.

«Це негативно впливає на короткострокові настрої на ринку металів, оскільки попит з боку інших секторів залишається млявим», — додав він.

Цього року мідь подорожчала приблизно на 14%. Зростанню цін сприяв значний приплив металу до США на тлі припущень, що адміністрація Трампа запровадить мито на рафіновану мідь. Водночас трейдери дедалі більше сумніваються, що Вашингтон справді наважиться на такий крок.

Прогноз

Ситуація може ускладнитися: за прогнозом міністра фінансів Чилі Хорхе Кіроса, цього року видобуток міді в країні скоротиться на 8−9%. Це погіршує перспективи гірничодобувної галузі Чилі, найбільшої у світі країни-виробника міді. Роботу шахт в країні порушили низка смертельних аварій та екстремальні погодні умови.