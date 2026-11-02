Мідь знову почала дорожчати

Видання Bloomberg повідомляє, що станом на 12:10 за київським часом на Лондонській біржі металів ціна на мідь зросла на 0,7% - до 14 246 доларів за тонну після падіння на 1,4% 30 жовтня, завершивши третій тиждень падіння поспіль.

Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,25 долара.

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Причини

Більшість азіатських та європейських акцій подорожчали разом із ф’ючерсами на американські акції на тлі відновлення схильності до ризику, тоді як ціни на нафту знизилися на тлі повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп хоче надати більше часу на дипломатичні переговори з Іраном, перш ніж ухвалювати рішення про відновлення атак.

Протягом останніх двох місяців мідь торгувалася у відносно вузькому діапазоні близько 14 500 доларів, при цьому інвестори відстежували невизначеності за низкою напрямків, включаючи стабільність витрат на штучний інтелект, перспективи введення США мит на рафіновану мідь та ризик військової ескалації на Близькому Сході.

Мідь також знаходить певну підтримку в ознаках обмежень виробництва на копальнях. У минулому кварталі обсяги видобутку в Чилі впали до найнижчого рівня щонайменше за два десятиліття, і наступного року країна прогнозує лише помірне відновлення.

«Мідь стикається зі структурними проблемами з боку пропозиції, що забезпечує стійкий потенціал зростання цін доти, доки світове економічне зростання залишається стабільним», —

Раніше ми писали , що ціни на мідь впали та як це пов’язано із ШІ.

Цього року мідь подорожчала приблизно на 14%. Зростанню цін сприяв значний приплив металу до США на тлі припущень, що адміністрація Трампа запровадить мито на рафіновану мідь. Водночас трейдери дедалі більше сумніваються, що Вашингтон справді наважиться на такий крок.