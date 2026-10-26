Де розташоване найбільше родовище літію

Найбільше у світі родовище літію, яке розробляють у промислових масштабах, розташоване в Західній Австралії.

Комплекс Greenbushes Lithium Operations забезпечує значні обсяги сировини для виробництва літію та має потенціал для подальшого нарощування потужностей.

Про це пише видання SlashGear

Історія

Історія цього родовища розпочалася ще 1888 року, однак тоді там почали добувати не літій, а олово. Відтоді Greenbushes залишається найстарішим місцем у Західній Австралії з безперервною історією гірничих робіт. Видобуток власне літію стартував значно пізніше — у 1983 році, після введення в експлуатацію першої збагачувальної установки.

«Австралія є світовим лідером за обсягами видобутку літію, отриманого внаслідок гірничих робіт, із показником 92 000 метричних тонн у 2025 році», — йдеться у публікації. Для порівняння, Китай видобув 62 000 тонн, а Чилі — 56 000 тонн.

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Переваги

Однією з головних переваг Greenbushes є висока якість руди. Родовище має найвищий у світі вміст літію в руді, що дає змогу виробляти сировину з відносно низькими витратами. Комплекс включає відкритий кар’єр і чотири переробні підприємства: два для виробництва хімічної сировини, одне для технічних потреб і завод повторної переробки відходів збагачення.

Наявні потужності дозволяють виробляти до 1,5 млн метричних тонн літієвого концентрату на рік. Ще одне підприємство, запуск якого запланували на грудень 2025 року, має додати 500 тисяч тонн річної потужності після виходу на повне завантаження.

Прогнози

У перспективі загальний обсяг виробництва може досягти двох мільйонів тонн концентрату на рік. Для цього доведеться переробляти 8,9 млн тонн високоякісної літієвої руди щороку.

Technology Co. Ltd. (CATL) зупинив роботу великого родовища в Китаї. Раніше ми писали , ціни на літій стрімко зростають після того, як CATL закриває одну з найбільших шахт світу. Ціни на літій та акції компаній різко зросли після того, як китайський гігант Contemporary Amperex