Як краще зберігати заощадження: в золоті чи валюті

Дорогоцінні метали не прив’язані до кредитоспроможності жодного емітента чи банку і історично працюють як страховка на випадок системної кризи.

Золото

Золото зараз торгується в районі 4300−4400 доларів за унцію, провідні банки очікують руху до 4600−5200 доларів до кінця 2026 року, хоча такі прогнози — орієнтир, а не гарантія. Якщо ви все ж вирішили зупинити свій вибір на дорогоцінних металах, то радимо звернути увагу на актуальну пропозицію від Радабанку.

У фінустанові можна придбати золоті зливки вагою від 1 до 100 грамів за гарними цінами — чим більша вага, тим нижча ціна за грам. В оригінальній упаковці 999,9 проби із сертифікатом від світових виробників.

До речі, ми оновили розділ депозитів на сайті. Зараз обрати найвигідніший вклад серед українських банків, порівняти їхні ставки й умови стало ще простіше.

Аби придбати золоті зливки, достатньо підійти до одного з відділень, або забронювати зливки через гарячу лінію. Щоб забрати дорогоцінний метал, варто мати з собою паспорт або ID картку. Ви отримуєте злиток із сертифікатом виробника і всіма документами. Цього достатньо для покупки на суму до 400 тис. грн. Якщо сума покупки перевищує 400 тис. грн, додатково знадобляться документи, що підтверджують походження коштів.

Також після купівлі золота важливо зберегти квитанцію, бо в майбутньому у банків можуть виникати питання щодо походження зливків. Зазначимо, що більшість відділень Радабанк пропонує оренду банківської комірки для безпечного зберігання купленого золота. Це дуже зручно робити одразу після купівлі злитка в тому ж відділенні, не виходячи з банку.

До речі, в Радабанку золото може принести не тільки дохід в разі зростання курсу, а й відсотки, якщо покласти зливок на депозит.

«Очевидно, що ця інвестиція буде вигідна протягом довгого періоду, якщо золото продовжить свій шлях до зростання ціни, а до історичних максимумів є ще більш ніж 1100 доларів за унцію, або 25%. Золото принесе тільки прибуток, якщо буде зростання вартості золота на світовому ринку. Якщо купувати золото в „інвестиційних масштабах“, то можна порекомендувати зливки не менше ніж 50−100 грамів, у них і відхилення від світової „біржової“ ціни менше, ніж у маленьких зливків і ліквідність на достатньо високому рівні», — наголосив директор департаменту ринків капіталу Радабанку Сергій Гнезділов.

Валюта. Не тримайте гроші «в кишені»

Готівкова валюта чи звичайний валютний депозит (ставки зараз символічні — 0,01−2,5% річних. — Ред.) здаються найбезпечнішим рішенням, але це оманлива безпека: тримання коштів у будь-якій валюті без руху рано чи пізно приходить до знецінення — долар і євро так само підвладні інфляції, як і гривня, просто повільніше.

Радимо не тримати вільний капітал як «подушку» в готівці чи на звичайному депозиті, а інвестувати його — навіть ту частину, яка виконує роль ліквідного резерву.