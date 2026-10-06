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Як краще зберігати заощадження: в золоті чи валюті

Особисті фінанси
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Як краще зберігати заощадження: в золоті чи валюті
Як краще зберігати заощадження: в золоті чи валюті
Дорогоцінні метали не прив’язані до кредитоспроможності жодного емітента чи банку і історично працюють як страховка на випадок системної кризи.
Про те, як розподілити великі заощадження, ми пишемо у статті — Як розподілити великі заощадження: чому поєднання нерухомості, валюти, ОВДП і металів не завжди працює

Золото

Золото зараз торгується в районі 4300−4400 доларів за унцію, провідні банки очікують руху до 4600−5200 доларів до кінця 2026 року, хоча такі прогнози — орієнтир, а не гарантія. Якщо ви все ж вирішили зупинити свій вибір на дорогоцінних металах, то радимо звернути увагу на актуальну пропозицію від Радабанку.
У фінустанові можна придбати золоті зливки вагою від 1 до 100 грамів за гарними цінами — чим більша вага, тим нижча ціна за грам. В оригінальній упаковці 999,9 проби із сертифікатом від світових виробників.
Аби придбати золоті зливки, достатньо підійти до одного з відділень, або забронювати зливки через гарячу лінію. Щоб забрати дорогоцінний метал, варто мати з собою паспорт або ID картку. Ви отримуєте злиток із сертифікатом виробника і всіма документами. Цього достатньо для покупки на суму до 400 тис. грн. Якщо сума покупки перевищує 400 тис. грн, додатково знадобляться документи, що підтверджують походження коштів.
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Також після купівлі золота важливо зберегти квитанцію, бо в майбутньому у банків можуть виникати питання щодо походження зливків. Зазначимо, що більшість відділень Радабанк пропонує оренду банківської комірки для безпечного зберігання купленого золота. Це дуже зручно робити одразу після купівлі злитка в тому ж відділенні, не виходячи з банку.
До речі, в Радабанку золото може принести не тільки дохід в разі зростання курсу, а й відсотки, якщо покласти зливок на депозит.
«Очевидно, що ця інвестиція буде вигідна протягом довгого періоду, якщо золото продовжить свій шлях до зростання ціни, а до історичних максимумів є ще більш ніж 1100 доларів за унцію, або 25%. Золото принесе тільки прибуток, якщо буде зростання вартості золота на світовому ринку. Якщо купувати золото в „інвестиційних масштабах“, то можна порекомендувати зливки не менше ніж 50−100 грамів, у них і відхилення від світової „біржової“ ціни менше, ніж у маленьких зливків і ліквідність на достатньо високому рівні», — наголосив директор департаменту ринків капіталу Радабанку Сергій Гнезділов.

Валюта. Не тримайте гроші «в кишені»

Готівкова валюта чи звичайний валютний депозит (ставки зараз символічні — 0,01−2,5% річних. — Ред.) здаються найбезпечнішим рішенням, але це оманлива безпека: тримання коштів у будь-якій валюті без руху рано чи пізно приходить до знецінення — долар і євро так само підвладні інфляції, як і гривня, просто повільніше.
Радимо не тримати вільний капітал як «подушку» в готівці чи на звичайному депозиті, а інвестувати його — навіть ту частину, яка виконує роль ліквідного резерву.
Практично це означає: кошти в криптовалюті зі стейкінгом (на біржі або в гаманці) або кошти на брокерському рахунку — українського чи закордонного фондового ринку — у найбільш ліквідних паперах, які за потреби можна швидко перевести в готівку, але які весь час, поки лежать, продовжують працювати.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Золото
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