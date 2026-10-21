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рф розпродає золоті резерви рекордними з 1998 року темпами

Банківські метали
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рф розпродає золоті резерви рекордними з 1998 року темпами
рф розпродає золоті резерви рекордними з 1998 року темпами
російський Центробанк уже 10 місяців поспіль продає золото зі своїх резервів на тлі зростання бюджетного дефіциту.
У 2026 році він може сягнути 7,3 трлн рублів — удвічі більше за початкові прогнози.
Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
У вересні золоті запаси рф скоротилися на 6,2 тонни, а загальний обсяг резервів знизився до 72,8 млн тройських унцій — найнижчого рівня з кінця 2019 року.
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Від грудня минулого року Центробанк продав близько 62 тонн золота. Це більше, ніж за весь кризовий 1998 рік, коли золоті резерви росії скоротилися приблизно на 50 тонн.

Чому росія активно продає золото

За даними Reuters, продажі пов’язані з використанням активів Фонду національного добробуту для покриття бюджетного дефіциту. Через скорочення нафтогазових доходів російська влада змушена активніше витрачати накопичені резерви.
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Водночас Китай нарощує закупівлі російського золота. За січень-липень через Гонконг імпортували близько 100 тонн дорогоцінного металу з рф — утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Після закриття лондонського ринку для російського золота експортери переорієнтувалися на Азію. За підрахунками Financial Times, від початку повномасштабної війни через Гонконг вивезли російського золота на $35 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗолоторосіяЦентробанк
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