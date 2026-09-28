У серпні населення придбало 578 тройських унцій золота на $2,532 млн в еквіваленті

У серпні українці купили 578 тройських унцій золота на $2,532 млн в еквіваленті. Це майже 18 кг дорогоцінного металу та на 11% менше, ніж у липні.

Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на дані Національного банку.

Скільки золота купили українці

У серпні населення придбало 578 тройських унцій золота на $2,532 млн в еквіваленті. Для порівняння, у липні банки продали населенню 652 тройські унції золота на $2,654 млн.

Також у серпні населення купило 1 081 тройську унцію срібла на $70 тис. в еквіваленті. Маса однієї тройської унції (ozt) становить 31,1034768 грама.

Обсяги продажу золота населенню банками протягом року були такими:

у січні — 849 тройських унцій на $3,976 млн;

у лютому — 609 тройських унцій на $3,061 млн;

у березні — 918 тройських унцій на $4,496 млн;

у квітні — 617 тройських унцій на $2,909 млн;

у травні — 609 тройських унцій на $2,795 млн;

у червні — 684 тройські унції на $2,907 млн;

у липні — 652 тройські унції на $2,654 млн;

у серпні — 578 тройських унцій на $2,532 млн.

За 2025 рік населення купило понад 463 кг золота, або 14 890 тройських унцій.

Видання нагадує, що в серпні банки також збільшили ввезення готівкової валюти. Обсяг зріс на 23% до $736,912 млн в еквіваленті. Зокрема, готівкових доларів банки завезли на $573,132 млн, що на 69% більше, ніж місяцем раніше. Обсяг ввезеного готівкового євро становив $161,355 млн в еквіваленті. Це на 38% менше, ніж у попередньому місяці.