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Українці скоротили купівлю золота — дані НБУ

Банківські метали
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У серпні населення придбало 578 тройських унцій золота на $2,532 млн в еквіваленті
У серпні населення придбало 578 тройських унцій золота на $2,532 млн в еквіваленті
У серпні українці купили 578 тройських унцій золота на $2,532 млн в еквіваленті. Це майже 18 кг дорогоцінного металу та на 11% менше, ніж у липні.
Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на дані Національного банку.

Скільки золота купили українці

У серпні населення придбало 578 тройських унцій золота на $2,532 млн в еквіваленті. Для порівняння, у липні банки продали населенню 652 тройські унції золота на $2,654 млн.
Також у серпні населення купило 1 081 тройську унцію срібла на $70 тис. в еквіваленті. Маса однієї тройської унції (ozt) становить 31,1034768 грама.
Обсяги продажу золота населенню банками протягом року були такими:
  • у січні — 849 тройських унцій на $3,976 млн;
  • у лютому — 609 тройських унцій на $3,061 млн;
  • у березні — 918 тройських унцій на $4,496 млн;
  • у квітні — 617 тройських унцій на $2,909 млн;
  • у травні — 609 тройських унцій на $2,795 млн;
  • у червні — 684 тройські унції на $2,907 млн;
  • у липні — 652 тройські унції на $2,654 млн;
  • у серпні — 578 тройських унцій на $2,532 млн.
За 2025 рік населення купило понад 463 кг золота, або 14 890 тройських унцій.
Видання нагадує, що в серпні банки також збільшили ввезення готівкової валюти. Обсяг зріс на 23% до $736,912 млн в еквіваленті. Зокрема, готівкових доларів банки завезли на $573,132 млн, що на 69% більше, ніж місяцем раніше. Обсяг ввезеного готівкового євро становив $161,355 млн в еквіваленті. Це на 38% менше, ніж у попередньому місяці.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що центральні банки продовжують активно поповнювати золоті резерви у 2026 році, хоча їхня політика стала більш різноспрямованою. Найбільше золота цього року придбала Польща — близько 90 тонн. Другим за обсягом покупцем у 2026 році став Китай, який збільшив золоті резерви на 60 тонн. Водночас окремі центробанки скорочували золоті резерви. Найбільшим продавцем стала Туреччина, яка зменшила офіційні запаси на 84,5 тонни. росія посіла друге місце за обсягом продажів, скоротивши резерви на 49,8 тонни з початку року.
За матеріалами:
Українські Новини
ЗолотоНБУБанківські метали
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