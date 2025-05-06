Ціни на золото знову зросли — Finance.ua

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Ціни на золото знову зросли

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Ціни на золото знову зросли
Ціни на золото знову зросли
Ціни на золото зросли в понеділок, 5 травня, напередодні наступного рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, яке буде оголошено пізніше цього тижня. Про це пише Business Insider.
Станом на ранок ціна на метал підскочила до 3 299 доларів за тройську унцію після падіння на 3% минулого тижня.
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Зазначається, що цього року золото досягло кількох рекордних максимумів. Минулого місяця воно вперше подолало позначку в 3500 доларів, тоді як у березні вперше подолало позначку в 3000 доларів.
Це сталося на тлі побоювань щодо економічного спаду, тарифної невизначеності та закупівель валюти центральним банком, що призвело до зростання попиту.
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Очікується, що центральний банк не змінюватиме процентні ставки під час наступного засідання.
У понеділок Deutsche Bank заявив, що його американські економісти «очікують, що ФРС збереже ставки стабільними». Також аналітики Deutsche Bank прогнозують наступне зниження ставки у грудні.
За матеріалами:
УНІАН
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