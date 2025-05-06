Ціни на золото знову зросли — Finance.ua

Ціни на золото знову зросли
Ціни на золото зросли в понеділок, 5 травня, напередодні наступного рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, яке буде оголошено пізніше цього тижня. Про це пише Business Insider.
Станом на ранок ціна на метал підскочила до 3 299 доларів за тройську унцію після падіння на 3% минулого тижня.
Зазначається, що цього року золото досягло кількох рекордних максимумів. Минулого місяця воно вперше подолало позначку в 3500 доларів, тоді як у березні вперше подолало позначку в 3000 доларів.
Це сталося на тлі побоювань щодо економічного спаду, тарифної невизначеності та закупівель валюти центральним банком, що призвело до зростання попиту.
Очікується, що центральний банк не змінюватиме процентні ставки під час наступного засідання.
У понеділок Deutsche Bank заявив, що його американські економісти «очікують, що ФРС збереже ставки стабільними». Також аналітики Deutsche Bank прогнозують наступне зниження ставки у грудні.
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