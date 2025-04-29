Золото дешевшає: пом’якшення торгової напруженості між США та їх торговими партнерами — Finance.ua
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Золото дешевшає: пом’якшення торгової напруженості між США та їх торговими партнерами

Банківські метали
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Золото дешевшає: пом’якшення торгової напруженості між США та їх торговими партнерами
Золото дешевшає: пом’якшення торгової напруженості між США та їх торговими партнерами
Ціни на золото впали у вівторок, на тлі того, як пом’якшення торгової напруженості між США та їх торговими партнерами послабило привабливість металу як безпечного притулку, у той час як інвестори чекали економічних даних США, щоб оцінити курс політики Федеральної резервної системи, пише Reuters.
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Спотова ціна на золото знизилася на 0,8% до $3314,65 за унцію станом на 06:19 за Гринвічем (09:19 за Києвом). Ф’ючерси на золото в США втратили 0,7% до $3324,20.
«Середовище ризику останнім часом явно покращилося, на тлі того, як учасники ринку натхненні оптимізмом, що найгірше з торгових протиріч може бути позаду, на тлі обнадійливої риторики навколо торгових угод», — сказав стратег IG Market Єп Джун Ронг.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що кілька провідних торгових партнерів зробили «дуже хороші» пропозиції щодо уникнення мит США, і Індія, імовірно, буде серед перших, хто укладе угоду.
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Недавні кроки Китаю щодо звільнення деяких товарів США від «взаємних» мит продемонстрували готовність до деескалації торгової напруженості, додав Бессент.
Адміністрація президента США Дональда Трампа також зробить кроки щодо зниження впливу його автомобільних мит, пом’якшивши деякі мита, що накладаються на іноземні деталі в автомобілях вітчизняного виробництва.
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Але, на думку більшості економістів, опитаних Reuters, високі ризики того, що світова економіка цього року скотиться в рецесію, і багато хто говорить, що мита Трампа нашкодили діловим настроям.
Злитки, які традиційно розглядаються як страховка від політичної та фінансової нестабільності, виросли до історичного максимуму в $3500,05 за унцію минулого тижня через невизначеність, що зросла.
Інвестори будуть стежити за економічними даними з США на цьому тижні.
«Довгострокові структурні попутні вітри для цін на золото, імовірно, збережуть більш широку тенденцію до зростання, підкріплену можливостями для триваючої диверсифікації резервів серед центральних банків країн, що розвиваються», — сказав Ронг.
Спотове срібло знизилося в ціні на 0,6% до $32,98 за унцію, платина впала на 0,2% до $984,65, а паладій втратив 0,5% до $944,34.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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