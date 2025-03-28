Ціна на золото досягла рекорду на тлі побоювання торгової війни — Finance.ua

Ціна на золото досягла рекорду на тлі побоювання торгової війни Сьогодні 15:43 — Банківські метали

Ціна на золото досягла рекорду на тлі побоювання торгової війни

Золото зросло до історичного максимуму у 3077 доларів за унцію через побоювання інвесторів щодо торгової війни. Трамп планує ввести мита на імпорт авто, що підігріває попит на безпечні активи.

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Золото піднялося в ціні до рекорду, на тлі того, як побоювання з приводу торгової війни, що розширюється, залишалися на першому плані в інвесторів після того, як президент США Дональд Трамп просунувся вперед із введенням мит на весь імпорт автомобілів.

У п’ятницю золото зросло на 0,7% до історичного максимуму у більш ніж 3077 доларів за унцію, побивши попередній рекорд, встановлений у четвер. Воно було на шляху до четвертого зростання поспіль у тижневому вимірі, а ціни підтримувалися зростаючим попитом на активи-притулки.

У четвер Трамп підписав прокламацію про введення 25% мита на імпорт автомобілів і пообіцяв більш суворе покарання для ЄС і Канади, якщо вони об’єднають свої сили, щоб «завдати економічних збитків» США. Ринки також готуються до нової хвилі торгових мит 2 квітня, оскільки Білий дім готується запровадити так звані взаємні мита. Точний масштаб планів поки що не зрозумілий.

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Зростання побоювання щодо потенційних наслідків ескалації торгової війни затьмарили дані, що показують, що економіка США зростала швидшими темпами в четвертому кварталі, ніж передбачалося раніше. Показник інфляції було переглянуто у бік зниження.

Золото зросло приблизно на 16% цього року, під час якого воно досягло не менше ніж 15 рекордних максимумів. Зростання було зумовлене покупками центральних банків та попитом інвесторів на активи-притулки на тлі зростаючої геополітичної та макроекономічної невизначеності. Ці драйвери допомогли підтримати ціни, попри те, що трейдери свопів скоротили ставки на пом’якшення Федеральної резервної системи США цього року до двох скорочень ставок на чверть пункту. Нижчі ставки, як правило, вигідні злиткам, що не приносять дохід.

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Декілька великих банків підвищили свої цільові ціни на дорогоцінний метал, а Goldman Sachs Group Inc. цього тижня підвищила свій прогноз до 3300 доларів за унцію до кінця року. Банк вказав на більш високий, ніж очікувалося, попит з боку центрального банку та сильне надходження коштів у забезпечені зливками біржових фондів.

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