Goldman Sachs прогнозує зростання ціни на золото — Finance.ua

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Goldman Sachs прогнозує зростання ціни на золото

Банківські метали
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Goldman Sachs прогнозує зростання ціни на золото
Goldman Sachs прогнозує зростання ціни на золото
Goldman Sachs Group Inc. підвищила свій прогноз ціни на золото до $3 300 за унцію до кінця року, пояснюючи це сильнішим, ніж очікувалося, попитом з боку центральних банків та стабільними надходженнями в біржові фонди, що підтримуються золотом (ETF).
Аналітики Goldman Sachs Ліна Томас і Деан Стрейвен підкреслили, що новий прогноз відображає підвищений попит на золото з боку офіційного сектора, який, за їхніми оцінками, може сягати в середньому 70 тонн на місяць цього року — значно більше порівняно з попередньою оцінкою у 50 тонн.
Цього року золото вже подорожчало на 15%, продовжуючи впевнене зростання з минулого року, яке частково було спричинене переходом Федеральної резервної системи США до пом’якшення монетарної політики.
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У березні ціни вперше перевищили ключову психологічну позначку в $3 000 за унцію, оскільки інвестори шукали безпечні активи на тлі невизначеності, викликаної агресивною зовнішньою політикою та торговими рішеннями адміністрації Дональда Трампа, що створює загрозу для глобальної економіки.
Новий прогноз у $3 300 за унцію відображає збільшення покупок золота в період з листопада по січень, коли центральні банки купували приблизно 190 тонн на місяць. Очікується, що Китай продовжить активно накопичувати золото щонайменше протягом наступних трьох років.
«Центральні банки — особливо в країнах, що розвиваються — збільшили закупівлі золота приблизно в п’ять разів з 2022 року, після заморожування російських резервів, — зазначили Томас і Стрейвен. — Ми розглядаємо це як структурну зміну в поведінці управління резервами і не очікуємо швидкого зворотного процесу».
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Аналітики також звернули увагу на те, що надходження в золоті ETF перевершили очікування, оскільки зростання попиту на хеджування стимулює розширення цих фондів. Вони підтвердили свій прогноз на два зниження ставки ФРС цього року.
«Хоча потоки ETF зазвичай корелюють з політикою ставок ФРС, історія показує, що вони можуть суттєво перевищувати очікування під час тривалих періодів макроекономічної нестабільності — як це було під час пандемії COVID-19», — зауважили аналітики.
Якщо зростаючий попит на хеджування підштовхне обсяги ETF до рівнів, зафіксованих під час пандемії у 2020 році, ціни на золото можуть досягти $3 680 за унцію до кінця року.
За матеріалами:
borgexpert
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