В Індії відкрили великі родовища золота — Finance.ua

В Індії відкрили великі родовища золота Сьогодні 18:45 — Банківські метали

В Індії відкрили великі родовища золота

В індійському штаті Одіша відкрили великі родовища золота.

Про це повідомило видання Times Now з посиланням на міністра гірничодобувної промисловості Бібхуті Бхушана Джена.

Значні запаси золота було виявлені в округах Сундаргарх, Набарангпур, Ангул та Корапут. Початкові дослідження також вказують на наявність золотих родовищ в Малкангірі, Самбалпурі і Баудх. Ці відкриття ставлять Одішу до ключових регіонів Індії, багатих золотом.

Розвідка золота також ведеться на ділянках Гопур-Газіпур, Манкадчуан, Салейкана та Дімірімунда у районі Кеонджхар.

Наразі Одіша готується виставити на аукціон свій перший золотодобувний блок у Деогарсі.

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