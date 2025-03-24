В Індії відкрили великі родовища золота — Finance.ua

В Індії відкрили великі родовища золота
В індійському штаті Одіша відкрили великі родовища золота.
Про це повідомило видання Times Now з посиланням на міністра гірничодобувної промисловості Бібхуті Бхушана Джена.
Значні запаси золота було виявлені в округах Сундаргарх, Набарангпур, Ангул та Корапут. Початкові дослідження також вказують на наявність золотих родовищ в Малкангірі, Самбалпурі і Баудх. Ці відкриття ставлять Одішу до ключових регіонів Індії, багатих золотом.
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Розвідка золота також ведеться на ділянках Гопур-Газіпур, Манкадчуан, Салейкана та Дімірімунда у районі Кеонджхар.
Наразі Одіша готується виставити на аукціон свій перший золотодобувний блок у Деогарсі.
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