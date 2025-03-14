Золото вперше досягло позначки в 3 тисячі доларів через торговельні війни Трампа — Finance.ua

Золото вперше досягло позначки в 3 тисячі доларів через торговельні війни Трампа Сьогодні 11:14 — Банківські метали

Золото

Золото подорожчало до рекордної позначки в 3000 доларів за унцію. Дорогоцінний метал зростає, оскільки агресивна тарифна політика президента США Дональда Трампа може завдати удару по економічному зростанню.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Спотове золото піднялося до 2994 доларів за унцію. Ф’ючерси в Нью-Йорку, які торгуються з премією до готівкових цін, впевнено перевищили 3000 доларів за унцію.

Дорогоцінний метал показав себе впевнено в цьому кварталі після зростання 2024 року, оскільки агресивна торговельна програма адміністрації США знизила апетит до ризикованих активів, включно з акціями, а ключовий індикатор акцій S&P 500 увійшов у корекцію на цьому тижні. Зростання злитків також підтримувалося покупками центральних банків.

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За останній час Трамп пригрозив ввести 200% тариф на європейське вино, шампанське та інші алкогольні напої. Він також сказав, що не скасує мита на сталь і алюміній, які набули чинності цього тижня, і не відмовиться від планів щодо тарифів, які мають почати діяти вже 2 квітня.

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