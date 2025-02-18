Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара — Finance.ua
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Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара

Банківські метали
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Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара
Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара
Ціни на золото на азіатських торгах у вівторок зросли — попри нещодавню стабілізацію курсу долара.
Про це інформує Investing.
За даними видання, спотове золото подорожчало на 0,5% до 2912,81 долара за унцію, тоді як ф’ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,5% до 2925,72 долара за унцію.
Зазначається, що попит на золото залишається високим через невизначеність щодо торговельних тарифів і процентних ставок США.
«На котируваннях не позначилося відновлення курсу долара, а спотові ціни залишаються на рекордно високому рівні, досягнутому минулого тижня», — пише видання.
Нагадаємо, минулого тижня спотове золото зросло на 0,5% до $2,918.70 за унцію на азійських торгах, наближаючись до рекордного максимуму. Зростання відбулося на тлі ослаблення долара та нових торговельних мит від президента США Дональдла Трампа.
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Ціна на золото зростає на тлі геополітичної напруженості та торгових воєн, оскільки ці фактори стимулюють попит на захищені активи. Найближчими місяцями, як прогнозують експерти, ціни можуть досягти рекордних 3 тисяч доларів. Детально про те, як змінювались ціни на золото за останні 20 років — читайте тут.
За матеріалами:
УНН
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