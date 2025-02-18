Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара — Finance.ua

Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара Сьогодні 12:37 — Банківські метали

Світові ціни на золото зростають, попри стабілізацію курсу долара

Ціни на золото на азіатських торгах у вівторок зросли — попри нещодавню стабілізацію курсу долара.

Про це інформує Investing

За даними видання, спотове золото подорожчало на 0,5% до 2912,81 долара за унцію, тоді як ф’ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,5% до 2925,72 долара за унцію.

Зазначається, що попит на золото залишається високим через невизначеність щодо торговельних тарифів і процентних ставок США.

«На котируваннях не позначилося відновлення курсу долара, а спотові ціни залишаються на рекордно високому рівні, досягнутому минулого тижня», — пише видання.

Нагадаємо, минулого тижня спотове золото зросло на 0,5% до $2,918.70 за унцію на азійських торгах, наближаючись до рекордного максимуму. Зростання відбулося на тлі ослаблення долара та нових торговельних мит від президента США Дональдла Трампа.

Ціна на золото зростає на тлі геополітичної напруженості та торгових воєн, оскільки ці фактори стимулюють попит на захищені активи. Найближчими місяцями, як прогнозують експерти, ціни можуть досягти рекордних 3 тисяч доларів. Детально про те, як змінювались ціни на золото за останні 20 років — читайте тут.

УНН За матеріалами:

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