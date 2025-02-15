Як змінювалася ціна золота за останні 20 років (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювалася ціна золота за останні 20 років (інфографіка) Сьогодні 20:21 — Банківські метали

Як змінювалася ціна золота за останні 20 років (інфографіка)

Ціна на золото зростає на тлі геополітичної напруженості та торгових воєн, оскільки ці фактори стимулюють попит на захищені активи. Найближчими місяцями, як прогнозують експерти, ціни можуть досягти рекордних 3 тисяч доларів.

Про те як змінювалася ціна дорогоцінного металу протягом останніх 20 років розповідає «Слово і діло».

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У 2005 році максимальна вартість унції золота досягала 509 доларів, це було в грудні.

У 2006 році пік вартості золота був у травні — унція тоді коштувала 676 доларів. У 2007 році золото найдорожче коштувало у листопаді — 808 доларів. У березні 2008 року унція золота коштувала 971 долар.

Позначку у тисячу доларів ціна на золото змогла перетнути лише у жовтні 2009 року. До кінця року унція коштувала вже 1135 доларів. До кінця 2010 року золото подорожчало майже до 1,4 тисяч доларів.

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У 2011 році метал найдорожче коштував у вересні — 1780 доларів. У 2012 році вартість золота трохи знизилася, максимальна ціна склала 1,7 тисяч доларів за унцію (жовтень).

Золото дешевшало й у наступні кілька років: так, у 2013 році максимальна вартість унції становила 1671 долар, у 2014 році — 1,3 тисячі, у 2015 році — 1,2 тисячі, у 2016−2018 роках — 1,3 тисячі.

Подорожчання золота почалося в середині 2019 року: у вересні вартість унції досягла 1,5 тисяч доларів. Майже за рік, до серпня 2020 року, метал подорожчав до 1971 долара.

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У 2021 році ціна на золото трохи знизилися. А в березні-квітні 2022 року воно подорожчало до 1,9 тисяч доларів за унцію, одним із факторів зростання цін став початок повномасштабної війни в Україні.

У вересні-грудні 2022-го ціна на золото опустилася до 1,7 тисяч доларів. Протягом 2023 року метал знову дорожчав і у грудні ціна унції перевищила 2 тисячі доларів.

Пік вартості золота минулого року припав на жовтень — 2 тисячі 690 доларів за унцію. У січні унція золота коштувала 2,7 тисяч доларів, у лютому — 2,8 тисяч.

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