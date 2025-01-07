JPMorgan: біткойн та золото зміцнюють позиції у портфелях інвесторів — Finance.ua

JPMorgan: біткойн та золото зміцнюють позиції у портфелях інвесторів Сьогодні 22:22 — Криптовалюта

JPMorgan: біткойн та золото зміцнюють позиції у портфелях інвесторів

Тенденція «торгівлі на знеціненні» збережеться у довгостроковій перспективі, оскільки частка золота та біткойну в портфелях інвесторів розширюється.

Про це заявили аналітики JPMorgan, пише The Block

«Зростання цін на золото за останній рік вийшло далеко за межі рухів, які передбачаються змінами дохідності долара США та облігацій. Це, ймовірно, відображає повторне виникнення [стратегії хеджування ризиків]», — зазначили експерти.

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Рекордний приплив на криптовалютний ринок у 2024 році також вказав на те, що біткойн став структурно значущим інструментом для учасників ринку.

У JPMorgan назвали минулий рік поворотним для індустрії цифрових активів. За їхніми підрахунками, сукупний приплив капіталу за 12 місяців становив близько $78 млрд.

З них $27 млрд припали на ETF, $14 млрд на ф’ючерси CME, $14 млрд на криптовенчурні фонди, $22 млрд представлені в купівлях біткойну MicroStrategy і $1 млрд — в операціях майнерів.

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