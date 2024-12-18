У MicroStrategy прокоментували можливість створення національного біткоїн-резерву в США — Finance.ua

У MicroStrategy прокоментували можливість створення національного біткоїн-резерву в США 18.12.2024, 00:11 — Криптовалюта

У MicroStrategy прокоментували можливість створення національного біткоїн-резерву в США

Співзасновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор упевнений у тому, що обраний президент США Дональд Трамп налаштований серйозно щодо створення національного біткоїн-резерву.

Про це він заявив в інтерв’ю для CNBC

Сейлор порівняв першу криптовалюту з Манхеттеном. За його словами, специфіка ринку нерухомості в Нью-Йорку така, що в нього вигідно вкладатися останні 300 років.

«Ви платите набагато більше, ніж ті, хто інвестував у Мангеттен раніше. Але це завжди вигідно — вкладати кошти в економічну столицю вільного світу», — заявив Сейлор.

На запитання ведучої про те, наскільки серйозно налаштований Трамп щодо створення біткоїн-резерву і як він працюватиме, співзасновник MicroStrategy відповів так:

«Якщо ви згадаєте купівлю Луїзіани, Каліфорнії та Аляски, ми заплатили $40 млн, щоб купити 75% території США. Ніхто зараз і не згадає про ці гроші. Але їх потрібно витратити на те, що матиме значення в майбутньому».

Сейлор відзначив пропозиції в контексті створення національного біткоїн-резерву від сенаторки Синтії Ламміс і колишнього кандидата в президенти Роберта Кеннеді-молодшого. У першому випадку йдеться про 1 млн BTC , у другому — 4 млн BTC.

Це обійдеться скарбниці, згідно з підрахунками Сейлора, в $16 трлн і $56 трлн відповідно. Але Трамп може перевершити це, вважає підприємець.

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«Купівля біткоїнів США зараз і володіння цим активів у майбутньому — це логічно», — зазначив Сейлор.

На думку підприємця, США вже можуть купити до 20−25% від пропозиції біткоїна. І необхідно це зробити зараз, до того, як актив «виросте в 100 разів», зазначив він.

«Світ хоче отримати структуру [нормативну базу] цифрових активів. І у США є можливість задати її. Нам потрібно ввести визначення цифрового товару, криптовалюти, токена, NFT, стейблкоїна, визначити права та обов’язки емітентів, криптобірж та інвесторів. Але для цього потрібен консенсус між виконавчою владою, Палатою представників, Сенатом і галуззю», — вважає Сейлор.

Що буде з BTC

У рамках інтерв’ю підприємець також поділився своїм прогнозом щодо зростання ціни біткоїна. За його словами, протягом наступного 21 року актив зростатиме в середньому на 29%. При цьому до 2045 року ціна 1 BTC досягне $13 млн, упевнений Сейлор.

Також співзасновник MicroStrategy торкнувся теми корпоративної бізнес-стратегії компанії. За його словами, класифікація біткоїна як цифрового товару істотно зменшила пов’язані з нею ризики.

Він прокоментував критику на адресу компанії, нібито її стратегія є схемою Понці. Сейлор апелював на це тим, що таким же чином працює ринок нерухомості в Нью-Йорку.

«Я б назвав це економікою», — підкреслив він.

Також він вказав на необхідність задати регуляторні рамки для забезпечених доларом стейблкоїнів. За словами Сейлора, це створить близько $10 трлн попиту на казначейські облігації, що, зі свого боку, тільки зміцнить американську валюту.

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