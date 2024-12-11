Акціонери Microsoft проголосували проти інвестицій у біткоїн — Finance.ua

Акціонери Microsoft проголосували проти інвестицій у біткоїн Вчора 22:22 — Криптовалюта

Акціонери Microsoft проголосували проти інвестицій у біткоїн

Акціонери корпорації Microsoft проголосували проти інвестицій у біткоїн. Про це заявив співзасновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор, який раніше виступив перед ними з презентацією про переваги такого підходу.

«Через п’ять років вони зрозуміють. Кожен купує біткоїн за тією ціною, на яку заслуговує. Він не чекає, він просто передає багатство тим, хто здатен побачити», — зазначив Сейлор.

Також ситуацію прокоментував засновник проєкту TRON Джастін Сан, який іронічно зазначив, що ціна біткоїна «недостатньо висока» для Microsoft. Сан порекомендував корпорації задуматися про купівлю активу, коли його вартість перевалить за $1 млн.

Судячи з офіційного звіту , який Microsoft надіслала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), акціонери ухвалили таке рішення після відповідної рекомендації ради директорів. Також у керівництві виступили проти низки ініціатив у сфері ШІ.

Пропозиція передбачала інвестиції в біткоїн у розмірі 1% від активів корпорації. За даними Bloomberg , Microsoft тримає на балансі $78,4 млрд у вигляді готівки та цінних паперів. У разі схвалення пропозиції компанія могла б купити понад 8000 BTC.

На тлі рішення акціонерів курс MSFT просів на 0,6% на премаркеті:

Інформація про те, що Сейлор виступить перед радою директорів Microsoft з’явилася наприкінці листопада 2024 року. Пізніше підприємець опублікував свою презентацію.

За його даними, інвестиції в біткоїн привели б до зростання курсу акцій корпорації на суму від $155 до $584. При цьому капіталізація компанії збільшилася б у діапазоні від $1 млрд до $4,9 млрд залежно від глибини інтеграції першої криптовалюти.

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