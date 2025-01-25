Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота — Finance.ua

Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота Сьогодні 04:09 — Фондовий ринок

Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота

Виробник розкішних швейцарських годинників Rolex підвищив ціни на деякі популярні моделі після того, як у 2024 році вартість золота зросла на 27%.

Про це пише Bloomberg.

Скільки тепер коштують годинники

Зокрема ціни на деякі годинники піднялися на 8%. Модель Day-Date з жовтого золота з 40-міліметровим чорним циферблатом коштує €44 200, що на €3 200 більше, ніж раніше.

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А GMT-Master II із жовтого золота подорожчав до €44 600 із €41 300.

Для сталевих моделей у 2025 році підвищення було менш значним. Наприклад, Cosmograph Daytona із сталі тепер коштує €16 тисяч, що на €500 більше ніж минулого року.

Причини підвищення цін

Як розповіли у виданні, Rolex традиційно змінює ціни раз на рік — 1 січня.

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Підвищення ціни може вказувати на попит на розкішні продукти, зростання вартості матеріалів і робочої сили, а також на інфляцію.

Утім, в 2024 році ціна на золото злетіла на 27% — це найбільше щорічне зростання ціни за 14 років.

Це пов’язано з масштабними закупівлями центральних банків та збільшеним попитом заможних інвесторів. Також цьому сприяло послаблення монетарної політики Федерального резерву США.

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