Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота — Finance.ua
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Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота

Фондовий ринок
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Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота
Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота
Виробник розкішних швейцарських годинників Rolex підвищив ціни на деякі популярні моделі після того, як у 2024 році вартість золота зросла на 27%.
Про це пише Bloomberg.

Скільки тепер коштують годинники

Зокрема ціни на деякі годинники піднялися на 8%. Модель Day-Date з жовтого золота з 40-міліметровим чорним циферблатом коштує €44 200, що на €3 200 більше, ніж раніше.
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А GMT-Master II із жовтого золота подорожчав до €44 600 із €41 300.
Для сталевих моделей у 2025 році підвищення було менш значним. Наприклад, Cosmograph Daytona із сталі тепер коштує €16 тисяч, що на €500 більше ніж минулого року.

Причини підвищення цін

Як розповіли у виданні, Rolex традиційно змінює ціни раз на рік — 1 січня.
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Підвищення ціни може вказувати на попит на розкішні продукти, зростання вартості матеріалів і робочої сили, а також на інфляцію.
Утім, в 2024 році ціна на золото злетіла на 27% — це найбільше щорічне зростання ціни за 14 років.
Це пов’язано з масштабними закупівлями центральних банків та збільшеним попитом заможних інвесторів. Також цьому сприяло послаблення монетарної політики Федерального резерву США.
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