Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота — Finance.ua

Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота
Виробник розкішних швейцарських годинників Rolex підвищив ціни на деякі популярні моделі після того, як у 2024 році вартість золота зросла на 27%.
Про це пише Bloomberg.
Скільки тепер коштують годинники
Зокрема ціни на деякі годинники піднялися на 8%. Модель Day-Date з жовтого золота з 40-міліметровим чорним циферблатом коштує €44 200, що на €3 200 більше, ніж раніше.
А GMT-Master II із жовтого золота подорожчав до €44 600 із €41 300.
Для сталевих моделей у 2025 році підвищення було менш значним. Наприклад, Cosmograph Daytona із сталі тепер коштує €16 тисяч, що на €500 більше ніж минулого року.
Причини підвищення цін
Як розповіли у виданні, Rolex традиційно змінює ціни раз на рік — 1 січня.
Підвищення ціни може вказувати на попит на розкішні продукти, зростання вартості матеріалів і робочої сили, а також на інфляцію.
Утім, в 2024 році ціна на золото злетіла на 27% — це найбільше щорічне зростання ціни за 14 років.
Це пов’язано з масштабними закупівлями центральних банків та збільшеним попитом заможних інвесторів. Також цьому сприяло послаблення монетарної політики Федерального резерву США.
Поділитися новиною