Золото утримує приріст перед даними по США, які можуть сформувати динаміку курсу — Finance.ua
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Золото утримує приріст перед даними по США, які можуть сформувати динаміку курсу

Банківські метали
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Золото утримує приріст перед даними по США, які можуть сформувати динаміку курсу
Золото утримує приріст перед даними по США, які можуть сформувати динаміку курсу
Золото стабілізувалося після дводенного зростання, оскільки трейдери обмірковували перспективи пом’якшення монетарної політики Федеральним резервом напередодні публікації ключових даних по зайнятості, які мають бути опубліковані цього тижня.
Про це пише Bloomberg.
Злиток торгувався на рівні 2660 доларів за унцію після зростання на 0,5% в середу, коли звіт показав, що в приватному секторі США в грудні сповільнилося зростання зайнятості і заробітної плати. ФРС потрібно буде збалансувати це з новими побоюваннями щодо інфляції при прийнятті рішення про зниження ставок, а протокол засідання центрального банку минулого місяця підтвердив більш обережний підхід до пом’якшення.
Зниження вартості запозичень зазвичай є позитивним для золота, яке не пропонує відсотків.
Зараз трейдери переключають увагу на дані по зайнятості за грудень, які будуть опубліковані в п’ятницю, і які, як очікується, покажуть помірне, але все ще здорове зростання зайнятості, яке, як очікують економісти, збережеться і в 2025 році.
Минулого року ціна на банківські метали зросла на 27%, що стало рекордним показником, частково завдяки пом’якшенню монетарної політики США, але після перемоги Трампа на виборах у США курс долара сповільнився.

Золото, срібло та інші. Що очікувати від ринку коштовних металів у 2025 році

За матеріалами:
Економічна Правда
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