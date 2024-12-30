Ціни на золото можуть встановити новий рекорд: прогноз від Goldman Sachs на 2025 рік — Finance.ua
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Ціни на золото можуть встановити новий рекорд: прогноз від Goldman Sachs на 2025 рік

Банківські метали
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Ціни на золото можуть встановити новий рекорд: прогноз від Goldman Sachs на 2025 рік
Ціни на золото можуть встановити новий рекорд: прогноз від Goldman Sachs на 2025 рік
Одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs оновила прогноз для золота на 2025 рік. Експерти вважають, що є декілька причин, які будуть впливати на вартість металу в наступному році.

Прогноз для золота на 2025 рік

Експерти з Goldman Sachs очікують, що у наступному році золото подорожчає до 3000 доларів за унцію. Вони назвали ключові фактори, які сприятимуть подорожчанню дорогоцінного металу.
Про це пише Markets Insider.
  • Перш за все у Goldman Sachs прогнозують значно нижчі процентні ставки у 2025 році, що буде штовхати ціни на золото в вгору. Зокрема, йдеться про Федеральну резервну систему США.
  • Другий фактор, який виділяють, — це зростання долара США. Йдеться про те, що через дорожчий долар центральні банки будуть купувати більше золота.
Фахівці також заявили, що є спільна причина, через яку долар і золото будуть дорожчати в 2025 році. Як правило, дорогоцінний метал знецінюється, коли долар росте в ціні, оскільки динаміка валюти демонструє економічну силу.
Проте цього разу долар дорожчає через виклики на міжнародній арені, які також можуть посилити позиції золота на ринку. Нагадаємо, що і долар, і золото називають активами-гаванями, що привертають більше уваги під час турбулентних періодів
За матеріалами:
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