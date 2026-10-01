Аукціон з продажу Gulliver зірвався через відсутність покупців

Аукціон із продажу комплексу Gulliver у системі Prozorro. Продажі не відбувся через відсутність заявок від потенційних покупців. Подальшу стратегію реалізації активу визначатимуть наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Аукціон Gulliver не відбувся

У середу, 30 вересня 2026 року, о 20:00 завершився прийом пропозицій для участі в аукціоні з продажу комплексу Gulliver у системі Prozorro.Продажі. Станом на завершення прийому пропозицій заявок на участь в аукціоні не надійшло, тому запланований трираундовий англійський аукціон не відбувся.

У зв’язку з цим наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку визначатимуть подальшу стратегію реалізації активу з урахуванням ситуації на ринку, готовності потенційних інвесторів та безпекових ризиків.

«Відбувся перший важливий крок — виставлення комплексу на продаж. Ми бачимо інтерес до активу та розуміємо, що інвестори залишаються обережними через воєнні ризики. Далі оцінюватимемо готовність ринку та потенційних інвесторів до придбання активу й визначатимемо можливі моделі та терміни його продажу. Для нас, як для державного банку, важливо, щоб реалізація активу відбувалась максимально прозоро й з найбільшим можливим фінансовим результатом, який впливатиме на сплачені державі податки і дивіденди. Тому рішення будемо ухвалювати зважено», — зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Хто володіє Gulliver

Комплекс Gulliver перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку та 20% — Укрексімбанку. Рішення про продаж активу було ухвалено наглядовими радами обох банків наприкінці липня 2026 року.