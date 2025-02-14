Шоколад на вагу золота: ціни на какао зросли на 400% через глобальне потепління — Finance.ua

Шоколад на вагу золота: ціни на какао зросли на 400% через глобальне потепління Сьогодні 08:49

Шоколад на вагу золота: ціни на какао зросли на 400% через глобальне потепління

Традиція дарувати шоколадні цукерки на День святого Валентина може обходитися дорожче і стати менш доступною через зміни клімату.

Какао, ключовий інгредієнт шоколаду, стає все більш дефіцитним, оскільки екстремальні погодні умови порушують виробництво в Західній Африці. Цей регіон, до якого входять Гана, Кот-д'Івуар, Камерун і Нігерія, виробляє близько 70% світового обсягу какао, і наразі від зіткнувся з серйозною проблемою.

Підвищення температури, непередбачувані опади та хвороби, пов’язані з кліматом, значно вплинули на врожай какао, що призвело до різкого зростання цін на нього аж на 400% за останній рік і вже сягнуло 12 218 доларів за тонну, ідеться у значно вплинули на врожай какао, що призвело до різкого зростання цін на нього аж на 400% за останній рік і вже сягнуло 12 218 доларів за тонну, ідеться у звіті організації за лютий 2025 року.

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Для процвітання какао-дерев (Theobroma cacao) необхідні особливі кліматичні умови, включно з високою вологістю і постійними опадами. Однак зміна клімату призвела до того, що температура в основних регіонах виробництва какао перевищила оптимальний рівень. Лише 2024 року антропогенна зміна температур додала щонайменше три додаткові тижні температури вище 32 градусів у Кот-д'Івуарі та Гані в пік сезону вирощування какао, що призвело до ще більшого стресу для підростаючого врожаю.

У Камеруні та Нігерії також спостерігалися тривалі періоди надмірної спеки. Екстремальні погодні явища, як-от рясні опади в Гані, що змінилися сильною посухою, призвели до неврожаю, посиливши глобальний дефіцит какао, який розпочався ще 2023 р. Осай Оджиго , директор із політики та громадських кампаній Christian Aid, особливо відзначила кризу, заявивши: «Вирощування какао є життєво важливим джерелом засобів для існування для багатьох найбідніших людей у всьому світі, і антропогенна зміна клімату ставить його під серйозну загрозу».

Крім теплового стресу, какао-культури також уразливі до збоїв у роботі запилювачів і хвороб, які посилюються зміною клімату. Плантації какао страждають від недостатньої генетичної різноманітності, що робить їх більш сприйнятливими до цих загроз.

У доповіді вчених також підкреслюється занепокоєння з приводу зникнення лісів: у період з 2002 по 2019 рік Гана і Кот-д'Івуар втратили 8% і 25% лісів відповідно, що ще більше скорочує придатні для вирощування какао землі. Ніби цього було мало, проблема посилюється і зростаючим світовим попитом на шоколад. Ринок шоколаду, оцінюваний у 109 млрд доларів у 2024 році, за прогнозами, сягне 145 млрд уже до кінця десятиліття.

Однак у зв’язку зі зниженням урожайності виробники стикаються зі зростанням витрат і проблемами в ланцюжку поставок. Інші інгредієнти, які зазвичай входять до складу шоколадних виробів, як-от цукор, соя і пальмова олія, також уразливі з погляду клімату, що посилює невизначеність у галузі щодо стабільного виробництва різних продуктів.

Звіт Christian Aid закликає до термінових дій з підтримки фермерів, які вирощують какао, за допомогою фінансової допомоги та стійких стратегій адаптації. Експерти пропонують перейти на екологічно чисті джерела енергії, як-от вітер, сонце і біоенергія, щоб пом’якшити наслідки зміни клімату і скоротити викиди парникових газів.

Якщо не вжити заходів, доступність шоколаду може стати ще більш мізерною і непомірно дорогою, що позначиться як на споживачах, так і на мільйонах фермерів, для яких какао є джерелом засобів до існування.

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