В Україні подорожчає шоколад — думка експерта — Finance.ua
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В Україні подорожчає шоколад — думка експерта

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В Україні подорожчає шоколад — думка експерта
В Україні подорожчає шоколад — думка експерта
Ціни на какао у світі зростали весь 2024 рік. Український ринок реагує на подорожчання у світі через 3−4 місяці завдяки запасам.
Власник компанії «Какао Смак» Ігор Бондар у коментарі зазначив, що останнє здорожчання какао, яке відбулося наприкінці 2024 року, відіб’ється на українських цінах ближче до весни.
За його словами, повне подорожчання шоколаду і какао в Україні варто очікувати протягом наступних трьох тижнів.
«Останні два місяці ми спостерігаємо, як біржа зросла більш ніж на 50%, а деякі позиції навіть на 70%. Цей тренд продовжиться. Ключове питання — який саме товар подорожчає: терте какао-масло чи порошок із жиром. Якщо ситуація повторить минулорічний сценарій, то обидві позиції можуть піти вгору. Збільшення вартості в гривні очікується на рівні 70% порівняно з осінню. Часткове подорожчання вже відбулося — близько 5−7% залежно від бренду та імпортера», — пояснив Бондар.
Експерт очікує, що найближчими тижнями ціни на шоколад і какао в Україні можуть зрости на 50−70% порівняно з осінню 2024 року. Він вказав, що це зростання є результатом підвищення вартості сировини на місцях збору какао-бобів.
Згідно з його прогнозами, у разі подорожчання масла і тертого какао плитка шоколаду, яка зараз коштує близько 40−50 гривень, може піднятися в ціні до 80−85 гривень протягом наступного місяця.
За матеріалами:
УНІАН
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